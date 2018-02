Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile de control trimit mai multe sesizari catre procurorii anticoruptie dupa ce se schimba conducerea politica a tarii, a afirmat, miercuri, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Daca ne raportam la modul in care suntem sesizati, trebuie aratat ca schimbarile politice genereaza…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara au anuntat, marti, ca ancheta desfasurata la Mina Lupeni, unde doi mineri au murit in urma unui accident, a fost finalizata. Dosarul va fi trimis Parchetului de pe langa Judecatoria...

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft…

- "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa discutam despre informatii clasificate, ci despre lucruri pe care putem sa le lamurim. Putem sa facem acest lucru prin videoconferinta. Depinde, sa vedem si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri intr-o comisie parlamentara de ancheta ar putea sa constituie infractiune și se va pedepsi cu inchisoare sau cu amenda penala si cu pedeapsa complementara de interzicere a ocuparii unei functii publice timp de 3 ani, potrivit unui proiect de lege initiat…

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. “Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a plecat, luni, in jurul orei 23,25, de la Palatul Victoria. El a fost condus la iesirea din sediul Guvernului de doi dintre colaboratorii sai, Felix Rache si Florin Vodita. Mihai Tudose a venit luni seara la Palatul Victoria, dupa sedinta Comitetului…

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Presedintele Iohannis sesizeaza CCR asupra Legii de aprobare a OUG 33/2017 Controlul exclusiv al Parlamentului, fara contrapondere din partea altei autoritati publice, este de natura sa afecteze independenta ANCOM, sustine seful statului în sesizarea facuta la CCR. Sesizarea prevede…

- Premierul Mihai Tudose a participat la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3. Dupa interviul cu premierul a urmat emisiunea lui Mircea Badea, ”In gura presei”, iar moderatorul Antena 3 a lansat atacuri dure la adresa premierului. Badea i-a aplicat lui Mihai Tudose eticheta de…

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Ioan Lascu, tatal procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi, a murit, joi, la varsta de 70 de ani. Tatal procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) era internat de mai multe saptamani la Spitalul Clinic de Urgenta Targu Mures.…

- Elena Udrea și Dan Andronic au fost trimiși in judecata de procurorii din Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Elena Udrea, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor…

- ”Propunerile care se dezbat acum in Parlament vor avea un efect devastator, din doua puncte de vedere, atat din perspectiva anchetelor pentru ca va limita foarte mult posibilitațile investigatorilor de a face anchete eficiente și de a le duce la final. In al doilea rand, acest efect devastator se…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus la Digi24 ca modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le aduca la Codurile penale vor priva investigatorii de instrumente eficiente de investigare. Daca acest text va intra in vigoare, probabil nu va mai exista vreun mod de a informa public cu privire…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa ce fostul primar PSD Marian Vanghelie a declarat ca, in urma cu doua, trei luni, George Maior, Florian Coldea și Victor Ponta s-ar fi intalnit la Istanbul.„Nu, nu este adevarat. Nu la Istanbul”, a spus Victor Ponta luni seara, la Romania Tv, care…

- Basescu și Tariceanu, printre persoanele invitate pentru audieri la Comisia SRI Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru,…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament."Duminica ne vedem in Piata Victoriei…

- Din ce în ce mai multe persoane și instituții, nu numai din România ci și din strainatate, sunt antrenate într-un veritabil Razboi Rece declanșat la București. Disputa acestuia, care îi are drept protagoniști principali, pe de-o parte, pe liderii majoritații iar pe de alta…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca nu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre dispozitivul gasit de aceasta in locuinta sa, seful Guvernului precizand ca in acest caz este o ancheta in curs. Intrebat daca a avut vreo discutie cu Carmen Dan dupa afirmatiile acesteia…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, membru in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, a declarat ieri, pentru EVZ, ca in urma refuzurilor lui Florian Coldea (fostul șef operativ al SRI) și Laura Codruța Kovesi (foto) (procurorul-șef al DNA) de a se prezenta la audieri, Comisia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, la finalul unei reuniuni a grupurilor parlamentare ale Uniunii, ca maghiarii se vor abtine la motiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului. Hunor a sustinut ca initiatorii demersului nu propun si alternative la guvernarea PSD: nici nume de…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in conditiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, considera Consiliul Superior al Magistraturii. "Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii constata ca, la modul…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta sa…

- Șefa DNA refuza din nou sa se prezinte in fața comisiei de ancheta privind prezidențialele din 2009. Laura Codruța Kovesi a transmis, printr-un raspuns oficial adresat comisiei, ca ”nu detine informatii si documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii va fi audiata, luni, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta a fost chemata la Parlament dupa ce a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in conditii suspecte. „Doamna Maria…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se va reuni luni la ora 13.30 pentru a o audia pe avocata Maria Vasii, dupa ce aceasta a a facut afirmatii legate de moartea suspecta a unui judecator. Pe ordinea de zi ar putea figura si supunerea la vot a reinvitarii lui Kovesi pentru a fi audiata,…