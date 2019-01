Stiri pe aceeasi tema

- Un Airbus 380 traverseaza Atlanticul. Zboara in mod constant cu 800 km/h la 10.000 de metri, cand brusc il ajunge un Eurofighter care zbura cu Mach 2 (Mach 1 = 1.235 km/h). Pilotul avionului de lupta incetinește, zboara alaturi de Airbus și saluta pilotul avionului de pasageri prin radio: “Airbus, zbor…

- Unul dintre șefii aviației din Indonezia a povestit in parlament cum s-au desfașurat ultimele clipe ale pasagerilor și insoțitorilor de zbor aflați la bordul avionului Lion Air, care s-a prabusit luna trecuta. Toți cei 189 de oameni aflați la bord au murit, scrie digi24.ro.

- Un avion ușor s-a prabusit, miercuri, la Topoloveni, in judetul Arges. Potrivit primelor informații, pilotul este conștient, dar a fost grav ranit. Accident aviatic in Argeș. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, miercuri, in Topoloveni. Potrivit primelor informații, de la echipele de salvare ale…

- Un avion de agrement s-a prabusit, miercuri, in zona aerodromului din Topoloveni, judetul Arges, pilotul fiind constient, dar cu mai multe traumatisme, potrivit reprezentantilor Ambulantei Arges.

- Soerjanto Tjahjono, seful Comitetului pentru Siguranta Transporturilor din Indonezia, a declarat ca datele descarcate din cutia neagra a avionului prabusit dupa decolarea de la Jakarta au relevat ca indicatorul de viteza nu functionase corect in cursul ultimelor patru zboruri ale aeronavei, informeaza…

- Un inalt oficial militar indonezian a declarat miercuri ca echipele de cautare au detectat un obiect lung de 22 de metri care pare sa fie fuzelajul aeronavei de pasageri care s-a prabusit luni in Marea Java, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, informeaza agentia Dpa, citeaza

- Comandantul fortelor armate indoneziene a declarat ca o echipa de cautare si salvare a localizat o parte din avionul companiei Lion Air care s-a prabusit luni in mare cu 189 de persoane la bord, relateaza Reuters. ‘Credem cu tarie ca am gasit o parte din fuzelajul JT610 ‘, a declarat Hadi Tjahjanto…

- Mai multe nave au reluat, marti, cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit, relateaza Agerpres. Șansele de a mai gasi supraviețuitori ai accidentului sunt minime, potrivit autoritaților. In timpul operațiunilor de luni, ...