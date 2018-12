Concluziile Adunării Generale a CESAER – Universitatea POLITEHNICA din București Evenimentul a reunit reprezentanții a peste 50 de universitați europene, impreuna cu personalitați din lumea cercetarii și a invațamantului superior. Lucrarile conferinței s-au desfașurat pe parcursul a trei zile, in perioada 17-19 octombrie 2018, iar programul a cuprins conferințe, sesiuni plenare, grupuri tematice, precum și vizite la centrele de cercetare ale universitații. In cadrul evenimentului au susținut discursuri liderii celor mai importante instituții de invațamant superior din Europa. La eveniment au fost prezenți și Comisarul European pentru Dezvoltare Regionala, doamna Corina Crețu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul și membru al Comisiei Europene pentru Industrie, Cercetare și Energie, Dan Nica, prezent la Universitatea POLITEHNICA din București, care a gazduit Adunarea Generala a CESAER – una dintre cele mai importante asociații universitare la nivelul Uniunii Europene - a vorbit despre programul…

- Dan Nica, raportor pentru programul cadru de cercetare al Uniunii, Orizont Europa, susține ca decizia Comisiei Europene este sa combine regulile participarii din fazele primare in sensul de a merge in direcția corecta. „Pentru mine este important ca programul Orizont Europa sa pastreze cele trei piloane…

- Pe parcursul celor 200 de ani, poziția UPB s-a dezvoltat constant in cadrul ecosistemului național și internațional de instituții de invațamant superior tehnic, oferind perspective solide pentru aprofundarea raporturilor de cooperare in toate domeniile de interes. Acest moment remarcabil in istoria…

- Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea primului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE."Si dupa intalnirea cu conferinta presedintilor de la Bucuresti, saptamana aceasta, am avut intalnire cu Colegiul Comisarilor,…

- Parlamentul Europeana voteaza astazi o rezoluție referitoare la statul de drept în România, dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care le-a organizat în februarie 2017, februarie și octombrie acest an. UPDATE. Parlamentul European a adoptat rezoluția critica la adresa României…

- „Timp de 27 de ani am investit in cei care numara, vorbesc sau judeca despre ce se face si mai putin in cei care fac. A venit vremea sa schimbam asta.“ Potentialul de dezvoltare al sectorului IT&C din Romania – care a ajuns la 6 % din PIB cu mai putin de 200.000 de angajati- este foarte…

- la Universitatea Politehnica din Bucuresti Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) a deschis astazi portile celei de-a 31-a editii a Adunarii Generale a CESAER - una dintre cele mai importante asociatii universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul reuneste reprezentantii a peste 50 de…

- PNL solicita Guvernului sa foloseasca banii europeni alocati pentru autostrazi care sa lege toate regiunile Romaniei si sa trimita “de urgenta” la Comisia Europeana cererea de finantare pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Moldova Iasi – Targu Mures, a anuntat, marti, presedintele PNL, Ludovic…