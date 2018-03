Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie. Citeste si: Dezvaluiri HALUCINANTE despre Mircea Negulescu: Un fost sef din SRI Prahova SCOATE…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AGERPRES, citand AFP.Citeste…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI. "Era o gasca intre mai multi ofiteri SRI si…

- Explozia din 30 octombrie 2017, produsa in subteranul Minei Uricani, s-a soldat cu patru victime, din care doua persoane au decedat - unul dintre mineri chiar in zona deflagratiei, iar al doilea, in Spitalul de Arsi din Bucuresti, din cauza arsurilor grave suferite. "Urmarea analizarii tuturor…

- Cinci romani si-au pierdut viata si alte cateva persoane de alte nationalitati au fost grav ranite, la 22 martie 2018, intr-o explozie produsa intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Sindicaliști Telekom in greva foamei. Barbații sunt dispuși sa stea in fața Guvernului in greva foamei pana cand vor fi ascultați. Susțin ca in companie s-au facut disponibilizari abuzive iar membrii sindicatului sunt de fapt harțuiți de conducere. Cei doi au trimis petiții și plangeri catre toate instituțiile…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. Magistratii Tribunalului Timis au decis, joi, arestarea…

- Excluderea din magistratura a vestitului procuror DNA Mircea Negulescu (foto)este singura masura prin care se poate preveni riscul ca acesta sa comita in viitor alte abateri disciplinare. Aceasta este opinia procurorilor din CSM, care, asa cum se stie, au decis aplicarea celei mai severe sanctiuni disciplinare…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Tragedia s-a petrecut in Oceanul Indian, la aproximativ 630 km de Insula Agatti, care apartine de India. Explozia a fost urmata de un incendiu violent, iar Garda de Coasta indiana a reusit sa salveze 23 din cele 27 de persoane aflate la bordul vasului. Nava Maersk Honam a fost abandonata in flacari,…

- Zeci de angajatori au fost sanctionati de inspectorii de munca, in perioada 19 – 23 februarie. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) din a efectuat controale in mai multe domenii si obiective de activitate: constructii, comert, agricultura, asistenta publica, fabricarea mobilei, fabricarea produselor…

- Ies la iveala noi inregistrari explozive cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Romania TV a prezentat inregistrari care dezvaluie cum Portocala cerea unui sef de la Fisc documente despre romani, fara mandat. Noile inregistrari cu fostul procurorul Mircea Negulescu surprind o discutie…

- In vederea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova transmite un avertisment angajatorilor pentru a initia…

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- "Reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au efectuat o serie de verificari in urma carora s-a constatat ca taximetristul in cauza utiliza o autorizatie de transport care nu ii apartinea si, mai mult decat atat, nu avea contract de munca, nefiind angajat al transportatorului autorizat.…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Vlad Cosma, citat marți la DNA Ploiești, nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara. Informația a fost confirmata de sora lui, deputatul PSD Andreea Cosma, relateaza Agerpres. Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat ca fratele sau nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara.…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- A fost lansat portalul Deva Business In cadrul conferinței de presa din 08.01.2018, primarul Florin Oancea a prezentat lansarea site-ului www.devabusiness.ro, portal de informare prin care se dorește dinamizarea vieții economice și in același timp atragerea investitorilor. Este un element…

- Inspectoratul Teritorial de Munca si specialistii angajati in cercetarea tehnica a accidentului de munca din Mina Lupeni, in care au murit doi mineri, a prezentat raportul care dezvaluie cauzele tragediei din toamna anului trecut.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, in cadrul activitatii de informare si constientizare a angajatorilor in mod preventiv, incepand din 20 ianuarie 2016, a transmis un numar de 83 de notificari privind munca nedeclarata. Un numar de 76 de notificari au fost transmise angajatorilor care desfasoara…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Din ce in ce mai multe firme romanesti au ajuns sa refuze comenzi ori chiar sa-si inchida portile, pentru ca nu gasesc suficienti angajati. În tot acest timp mulţi dintre ai noştri preferă în continuare să plece să muncească în agricultură în…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR. Raman insa inchise opt drumuri judetene. De asemenea,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a demarat o ancheta dupa explozia uriașa care a avut loc la inceputul acestei saptamani la Hurezani, la sediul punctului de lucru al Transgaz. Inspectorii de munca au mers la fața locului și a...

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- Pentru ocuparea unui numar de 12 posturi vacante de ofiter de politie si 5 posturi vacante de agent de politie, pe linie de resurse umane existente la nivelul Directiei Management Resurse Umane, al inspectoratelor de politie judetene Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Brasov, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati informeaza galatenii ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1005, Hotararea de Guvern nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care stabileste metodologia de infiintare a registrului general de…

- Liviu Pilat, coleg al directorului Bibliotecii Universitare, i-a asteptat pe Anda si Bogdan la masa de Craciun, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca acestia intarzie sa apara. Pentru ca sotii Maleon nu raspundeua la telefon, barbatul s-a deplasat la resedinta lor si i-a descoperit fara suflare.

- Anul 2017 a insemnat o adancire a crizei de forta de munca, Timisul resimtind din plin acest fenomen. Dinamica personalului a atins cote mai mari ca niciodata, inregistrandu-se un record greu de crezut in alte perioade: lunar, aproximativ 17.000 de persoane isi parasesc locul de munca detinut. Dintre…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in Capitala și in județele Arad, Prahova și Timiș, in timp ce in Bacau, Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, ...