Concluzii seminar din cadrul TNI (Targul Imobiliar Roman) Trend: comunitațile urbane din ansamblurile rezidențiale evolueaza, locatarii trecand de la a cumpara la comun o sauna, la rețele de social media pe bloc și aplicații de mobil Costurile sunt lunare, pornesc de la 50 euro/luna pentru o garsoniera și 100 euro/luna pentru un apartament de doua camere sau se regasesc in prețul locuinței, cu 10-25% mai mare Ansamblurile noi creeaza comunitați de locatari, cu interese comune, atrași de facilitați care sunt importate din țarile vestice, rand pe rand: paza privata, locuri de joaca pentru copii, sali de fitness, saune, parcari cu prize de incarcare pentru… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

