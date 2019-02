Concluzii AmCham. Cheltuielile statului cu salariile ating maxim ISTORIC! Referitor la planul de buget aferent anului 2019, in opinia membrilor AmCham, sunt ingrijoratoare majorarile substantiale ale cheltuielilor publice, cu un avans de 14% fata de anul 2018, si cele ale cheltuielilor de personal, al caror salt cu 18,9% le va plasa la un maximum istoric de 10% din PIB. “Consideram ca obiectivele privind cresterea veniturilor publice si nivelul deficitului bugetar sunt foarte ambitioase, avand la baza ipoteze optimiste cu privire la performanta economiei (crestere a PIB real de 5,5%), in ciuda prognozelor in scadere avansate de institutiile financiare internationale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

