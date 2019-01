Stiri pe aceeasi tema

- Concluzie socanta a medicilor de la IML in cazul copilului de un an si 10 luni care a murit dupa o operatie de hernie la Spitalul Sanador din capitala. Micutul a decedat din cauza unei hemoragii interne acute, complicata de un soc hemoragic survenit in timpul operatiei si care nu a fost apoi depistat,…

- Expertiza medicala a fost trimisa catre procurori. "Moartea a fost neviolenta. Ea s-a datorat unei hemoragii interne acute, la nivel retroperitoneal, avand sursa la nivelul venelor funiculului spermatic stang, complicata cu soc hemoragie, aparuta in urma unei interventii chirurgicale pentru „testicul…

- Concluzie socanta a medicilor de la IML in cazul mortii copilului de un an si 10 luni care a murit dupa o banala operatie de hernie la Spitalul Sanador. Institutul de medicina legala a stabilit ca un vas de sange a fost intepat in timpul operatiei, iar copilul a sangerat lent ore-n sir pana a murit.

- Doua asistente care s-au ocupat de monitorizarea copilului de un an si opt luni, care a murit la clinica privata Sanador, au fost audiate joi de politisti. Avocatul parinților copilului a spus ca una dintre asistente a dat declarații in fața anchetatorilor cu lacrimi in ochi. „Au fost audiate doua asistente…

- Doua asistente care s-au ocupat de monitorizarea copilului de un an si opt luni, care a murit la clinica privata Sanador, au fost audiate joi de politisti. Avocatul parintilor copilului a spus ca una dintre asistente a dat declaratii in fata anchetatorilor cu lacrimi in ochi.

- Raportul medico-legal intarește ipoteza unei culpe medicale, reprezentanții organizației profesionale urmand a stabili daca a existat vinovație din partea medicilor implicați și in sarcina cui cade aceasta. Concluziile autopsiei efectuate in cazul copilului care a decedat la clinica privata Sanador…

- Reprezentanții Spitalului Sanador, unde a murit un copil dupa ce a fost operat, informeaza ca documentația și declarațiile medicilor implicați arata ca au fost respectate procedurile și protocoalele medico-chirurgicale aferente afecțiunilor respective.„Conform documentației medicale avute…

- Febra inseamna lupta. Febra este un simptom, este mecanismul prin care organismul se lupta cu o boala, cu o infectie, cu un virus. Ce indica termometrul In primul rand, temperatura nu se ia "cu mana". Atingand fruntea bebelusului iti poti da seama ca este o problema, ca puiul tau are…