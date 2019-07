Daniel Niculae, fostul jucator al Rapidului, nu le da șanse la promovarea in Liga 1 giuleștenilor cu lotul pe care-l au in acest moment. „Din pacate, Rapidul n-are șanse de promovare la lotul pe care-l are acum. Cred ca mai are nevoie de 6-7 jucatori cu experiența pentru a ataca promovarea. Uitați-va ce echipe sunt in Liga 2. Sper sa nu fie probleme cu retrogradarea. Sunt foarte puține echipe peste care ai fi in acest moment. ...