Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privința avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca și a facut și un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Inițial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza.Surse…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, susține ca procurorii care cerceteaza casa lui Gheorghe Dinca ascund informații. El arata ca procurorii au copiat tot ce se afla pe telefoanele, laptopul și aparatul de fotografiat al lui Dinca, dar nu doresc sa comunice ce au gasit acolo. Pop face apel la jurnaliști…

- Avocatul familiei Luizei a facut, miercuri dimineața, dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține ca anchetatorii incearca sa mușamalizeze cazul și dau cat mai puține informații pentru a nu putea fi trași la raspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuiala, pamant,…

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, considera ca Gheorghe Dinca este sfatuit de cineva cu mare experiența juridica ce sa le spuna anchetatorilor in așa fel incat sa se inchida cazul la doar doua crime: Alexandra și Luiza. Avocatul se teme ca anchetatorii vor inchide acest caz, daca reușesc sa dovedeasca…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…