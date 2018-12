Andreea Berecleanu a ajuns la concluzia ca femeile o apreciaza mai mult decat barbații! Ea s-a confesat pentru libertatea.ro, imediat dupa ce revista Unica a desemnat-o „Beauty Icon” in 2018. Andreea marturisit ca distincția o magulește. „Este o noțiune, mai mult decat frumusețea, este simbolul frumuseții. Asta inseamna ca traverseaza generații. Sunt cea mai in […] The post Concluzia la care a ajuns Andreea Berecleanu! Este vorba despre femeile care o admira appeared first on Cancan.ro .