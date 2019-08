Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unei romance, C. D., a fost descoperit ieri in apele Tibrului. Autoritațile au fost informate ca a fost vazuta o femeie aruncandu-se in apele Tibrului de pe un pod din Citta di Castello, in provincia Perugia, a notat rotalianul.com. Un șofer a vazut o femeie imbracata in alb stand…

- Acuzat de mai multe voci ca nu a dat localizari exacte in cazul apelurilor efectuate la 112 de adolescenta care ulterior a fost ucisa la Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis un comunicat in care incearca sa explice ce au facut, secunda cu secunda, operatorii serviciului de…

- Joi, o tanara de 30 de ani a fost gasita moarta in propriul apartament din Bragadiru. S-a stabilit ca femeia a fost injunghiata de noua ori, iar acum exista si un suspect principal in acest caz.

- Ies la iveala noi detalii privind cazul Anamariei Suru, tanara gasita moarta in padurea din Secu. Calin Blindariu, fratele femeii, a fost audiat ca martor, dupa ce a fost principalul suspect. Acum, a facut marturisiri uluitoare.

- Flavia a fost gasita moarta in cada, de iubit. Acum, la o zi de la tragedie, fratele tinerei a facut un anunt socant despre concluzia medicului legist. Sfasiat de durere, barbatul a anuntat si cand va fi inmormantata sora lui.

- Politistii au demarat o ancheta, dupa ce necropsia a aratat ca Anamaria Suru a fost ucisa. Dupa aproximativ trei saptamani de la tragedie, astazi au avut loc perchezitii acasa la fratele tinerei moarte.

- Politistii au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul unei femei in varsta de 28 de ani, gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. "Aseara, in…

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Romania, dar stabilita la Palermo, in Italia, a fost gasita moarta pe strada, in apropiere de locuința ei. Femeia prezenta o rana la nivelul capului și autoritațile investigheaza daca nu cumva aceasta a fost omorata, a anunțat rotalianul.com. Barbatul ei…