Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a Studentilor din Suceava, in parteneriat cu Colegiul National "Petru Rares" din Suceava și cu Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, a organizat sambata, 24 martie 2018, ora 18.00, la Auditorium „Joseph Schmidt" de la USV, cea de a opta editie ...

- Fruntas al Partidului National Moldovenesc si unul dintre promotorii Unirii Basarabiei cu Romania. A fost presedinte al Consiliului de Ministri al Republicii Independente Moldovenesti, apoi ministru de stat, reprezentand Basarabia, in patru guverne interbelice. Arestat la 5/6 mai 1950, ar fi murit –…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, in Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim "dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov", afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Sub egida implinirii a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Romania, la 27 Martie 1918, Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, judetul Constanta, reprezentate legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gaju, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta, organizeaza…

- Municipiul Brașov se alatura celor care vor ca Basarabia sa revina la patria mama. Consilierii locali au votat astazi in unanimitate pentru semnarea Declaratiei de Unire. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Georghe Scripcaru, cat si…

- Primaria Suceava va acorda in acest an burse scolare in valoare totala de aproximativ o jumatate de milion de lei, cele mai multe dintre acestea, de merit, fiind destinate elevilor Colegiului National ‘Stefan cel Mare’, a informat astazi municipalitatea. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, intr-o…

- In perioada 24-27 martie, la Bacau, se va desfasura o festivitate dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, intitulala ”Festivalul Basarabia”. Acest eveniment, care se deruleaza in decursul a patru zile, sarbatoresteaniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu patria mama…

- Muzeul Militar Constanța impreuna cu Centrul Cultural al M.A.I. va invita la un spectacol-eveniment intitulat „Dor de Basarabia”, vineri 23 martie 2018, la Palatul Copiilor Constanța, orele 12.00-14.00. Partenerii sunt structurile M.A.I. și ale Armatei, Palatul Copiilor Constanța, Asociația Culturala…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Asa cum v-am informat, sub egida Centenarului, Centrul Cultural Mioveni, Primaria si Consiliul Local Mioveni alaturi de Asociatia ORDESSOS in partene-riat cu Muzeul Judetean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie o serie de manifestari…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au confirmat IPJ Ilfov si surse medicale. Jurnalistul a fost gasit decedat acasa. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde…

- Adunarea Generala a ONU a stabilit ca Ziua Internaționala a Fericirii sa fie sarbatorita pe 20 martie. Inițiativa a avut ca scop atragerea atenției asupra unuia din marile mituri ale lumii contemporane, acela ca fericirea umana creste proportional cu succesul economic sau cu produsul intern brut al…

- Marți, 20 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studenților Suceava organizeaza un Recital Instrumental, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universitații „Ștefan cel Mare”. Interpreteaza: conf. univ. dr. Doina Grigore (pian), conf. univ. dr. Sebastian Vartosu (violoncel) și asist. ...

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a inregistrat anul trecut rezultate si operatiuni record, in linie cu evolutia pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare si crestere…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- MANIFESTARE CARP Barlad impreuna cu Primaria si Consiliul Local Municipal Barlad, Protopopiatul Barlad, Garnizoana Barlad, Primaria Biesti si Universitatea de Stat din Moldova, vor comemora marti, 27 martie, pe lt. col. Gheorghe Andronachi – unul dintre eroii Unirii Basarabiei cu Romania. Acesta a…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unire intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt „expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Suceava organizeaza un Recital Instrumental, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt" al Universitatii „Stefan cel Mare".Interpreteaza: conf. univ. dr. Doina Grigore (pian), conf. univ. dr. Sebastian Vartosu ...

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Octavian “Vita” Horvath (voce), Valentin “Freaky”Popescu (chitara voce), Razvan “Meshu” Nicov (chitara), Czifrak “Pista” Ștefan (bas) și Alexandru Hera (tobe) și-au dat intalnire cu fanii timișoreni, intr-o seara de joi, pentru lansarea noului single ”Intre-Deschis”. Concertul a fost…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Suceava organizeaza un Recital Instrumental, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt" al Universitatii „Stefan cel Mare".Interpreteaza: conf. univ. dr. Doina Grigore (pian), conf. univ. dr. Sebastian Vartosu ...

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a revenit in forta la Romania TV. Dupa o absenta indelungata, actualul senator a facut un anunt de senzatie in privinta Unirii Romaniei cu Basarabia. Dupa ce Prahova s-a raliat dorintei de Unire, Basescu spune ca alte 100 de localitati din Basarabia au luat aceasta…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sublocotenentul inginer Ioan R. Marinescu a murit in primele șase luni ale participarii Romaniei la Primul Razboi Mondial (in decembrie 1916). Nepoata sa, Irina Nelson (cercetator in fizica nucleara, stabilita in SUA), a gasit manuscrisul (foile unui carnet) in care sublocotenentul…

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Într-un an electoral, tema unirii, odata ce nu poate fi ocolita sau interzisa, este infamata și transformata într-o arma electorala, iar toate aceste amenințari și înfierari de la cel mai înalt nivel tensioneaza climatul din societate, împarte oamenii în buni…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat ca sisteaza cursurile luni și marți din cauza frigului. Conducerea instituției de invațamant a precizat ca intampina probleme in a asigura incalzirea salilor de curs și a caminelor. Studenții care invața la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava…

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- Casa de Cultura a Studenților Suceava din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" invita sucevenii la un recital de pian susținut de pianista Alina Andronic - Ursu, miercuri, 28 februarie, de la ora 19,00. Evenimentul va avea loc in Auditorium "Joseph Schmidt", prețul unui ...

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, a anuntat miercuri ca numarul localitatilor din Republica Moldova care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania a ajuns la 39. "Ati vazut probabil acest…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ are cea mai frumoasa galerie din tara, insa acolo se afla si cei mai mult huligani din Romania, daca e sa ne luam dupa incidentele provocate in ultimii ani.

- Cea mai mare mișcare pro-viața la nivel mondial, campania 40 DE ZILE PENTRU VIAȚA, reincepe in data de 14 februarie. Pentru a treia oara la Iași, creștinii ieșeni se vor uni in post, rugaciune și veghe pașnica pentru incetarea avorturilor. Campania se va desfașura pe Bulevardul Ștefan Cel Mare și…

- Separatism teritorial si tradare de patrie – astfel catalogheaza Federatia de Lupta Nationala „Voievod” si Miscarea de Tineret „Urmasii lui Stefan” semnarea declaratiilor simbolice de unire cu Romania de catre mai multe localitati din tara noastra, noteaza NOI.md. In cadrul unei conferinte de presa,…

- Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava ar putea sa introduca sistemul de plata pentru parcarea proprie incepand cu data de 1 aprilie 2018. Consiliul Judetean Suceava a publicat un proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor de parcare pentru Regia Autonoma Aeroportul „Ștefan cel ...

- La Editura “Școala Ardeleana” din Cluj-Napoca au aparut, de curand, doua volume de referința in domeniul lor, ambele vazand lumina tiparului in cadrul unui Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri sub egida Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj: “Philip E. Mosely despre Transilvania…

- Din Clusterul Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani fac parte Consiliul Județean Suceava, primariile din Suceava și Botoșani, Universitatea "Ștefan cel Mare", precum și mai mulți agenți economici.

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei, scrie Romania TV.In…

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…