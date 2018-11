Concertul trupei Godsmack de la București a fost reprogramat Concertul trupei Godsmack ce trebuia sa aiba loc in luna noiembrie la București, a fost reprogramat pentru anul viitor. Iata in ce data sunt așteptați americanii pe scena de la Arenele Romane. Trupa americana Godsmack si- a amanat turneul european din care facea parte si concertul de la Bucuresti, programat inițial in 26 noiembrie 2018, din cauza mortii subite a fiului chitaristului Tony Rombola, la doar 34 de ani, scrie News.ro . „Apreciem rabdarea, rugile si sustinerea voastra in aceasta perioada grea. Promit ca vom reveni mai puternici la inceputul lui 2019 si ca ne vom onora toate angajamentele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii octombrie, trupa a amanat turneul european din care facea parte si concertul de la Bucuresti, programat in noiembrie, din cauza mortii subite a fiului chitaristului Tony Rombola. Trupa Godsmack s-a format in 1995 si a lansat sapte albume de studio, bucurandu-se de un succes international…

- Dupa Galati, primul oras in care a concertat, Smiley a sustinut la Sala Sporturilor din Iasi al doilea concert. Timp de 2 ore publicul a cantat si a dansat impreuna cu Smiley cele mai cunoscute piese de pe albumul #Confesiune. "E o mare bucurie pentru mine. Publicul de la Iasi a fost extraordinar, asa…

- Concertul pe care Smiley il va susține la Targu-Jiu se apropie cu pași repezi. Pe data de 14 noiembrie, artistul va susține un concert incendiar in Sala Sporturilor din Targu-Jiu cu ocazia sarbatoririi a 10 ani de cariera și a lansarii piesei de suflet ,,Confesiuni”. Vestea buna este ca și tu poți deveni…

- Primul concert Tapinarii din Targu Jiu va avea loc sambata, 3 noiembrie, la Guitar Pub. Trupa vocal instrumentala de doua voci si o chitara canta folk alternativ fara influente. Cosmin Covei, absolvent al facultatii de regie de fil...

- Soundtrack-ul oficial “A Star Is Born” a debutat pe prima pozitie in topul Billboard 200, inregistrand peste 231,000 de stream-uri. Totodata, albumul “A Star Is Born”, lansat in colaborare cu Interscope Records, ii ofera lui Lady Gaga titlul de artista cu cele mai multe albume numarul 1 din ultimii…

- "Asta da veste! E o bucurie enorma, e primul meu turneu in tara. De-abia astept sa ne cunoastem. Mai este foarte putin", declara Smiley. Cu ocazia acestui Turneu, artistul ii invita fani si la karaoke pe piesele lui, intr-o competitie pe orase, in care 10 castigatori vor canta impreuna cu el pe scena…

- Andra va concerta la Targu Jiu pe data de 12 octombrie. Evenimentul este organizat de reprezentantii Carrefour cu ocazia implinirii a 4 ani de existenta la TarguJiu. Concertul va avea loc in parcarea Shopping City, cu incepere de la ora 19.00. Intrarea va fi libera si va putea participa oricine la eveniment.…

- Trespass Trio, o formatie de jazz din Suedia/Norvegia, a lansant in 2017 un album-eveniment inspirat de „Reeducarea prin tortura”, unul dintre cele mai cumplite experimente ale omenirii, aplicat studentilor inchisi de autoritatile comuniste intre anii 1949-1951 in inchisoarea de la Pitesti. In toamna…