Concertul Pink Martini de pe 1 decembrie este sold out Trupa a luat naștere in Portland, Oregon, orașul natal al lui Thomas Lauderdale, liderul Pink Martini, in 1994, cu dorința de a face muzica și nu zgomot. De atunci au trecut mai bine de douazeci de ani, iar mica orchestra de 12 artiști iși canta atat melodiile proprii cat și reinterpretari ale unor piese celebre ce garantat vor face spectatorii sa iși aduca la concert pantofii de dans. La aventura muzicala in jurul lumii spectatorii vor avea ocazia sa le vada alaturi Pink Martini pe invitatele speciale Nicoleta Nuca (1 decembrie) și Loredana (2 decembrie). Ambele spectacole vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru concertul pe care celebrul violonist Andre Rieu il va susține la Cluj-Napoca in 2019 au fost epuizate in doar trei ore. Artistul a anunțat ca va organiza inca un spectacol, tot la fosta sala polivalenta din Cluj. Violonistul Andre Rieu susține, in premiera, un concert la Cluj-Napoca,…

- Andre Rieu va concerta la Cluj, pentru prima data de cand a susținut spectacole in Romania. Evenimentul va avea loc pe 5 aprilie 2019, la ora 20.00, pe BT Arena, iar biletele urmeaza sa fie puse in vanzare incepand de joi, cu prețuri pornind de la 200 de lei. Show-ul, care este inclus in turneul mondial…

- O eleva de la Liceul ”Mihail Kogalniceanu” din Vaslui si-a marcat debutul in literatura la Targul International de Carte Gaudeamus, desfasurat in perioada 14-18 noiembrie, la Pavilionul Central Romexpo din Bucuresti. ”Adevarul” va invita, astazi, sa o descoperiti pe Raluca Iacob, cea mai tanara scriitoare…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 15 noiembrie 2018, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi, in regia lui Hero Lupescu, scenografia George Dorosenco, coregrafia Doina Andronache, asistent de regie Cristina Costescu, maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se…

- Nicolae Furnigea deține in orașul Targu Carbunești, din județul Gorj, o fabrica de produse din fibra de sticla, obiecte care ajung in totalitate la export. Omul de afaceri spune ca prefera sa iși vanda produsele doar in strainatate, deoarece nu suporta sa dea șpaga. In fabrica din orașul Targu Carbunești…

- A treia stagiune a programului de jazz “Artist in Residence” organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB, continua cu Ι Dream that I am Awake, un concert susținut de SEBASTIAN BURNECI QUINTET in data de 8 noiembrie 2018, incepand cu ora 20:00, la Sala Mare ARCUB. I Dream That I Am Awake este cel mai…

- Astazi, 27 septembrie 2018, orele 12:00, incepe numaratoarea inversa pentru concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala – București. Este prima zi cand se pot achiziționa bilete, doar online, pe eventim.ro . Valoarea nominala a biletelor este: ACCES GENERAL IN PICIOARE: 199 RON / ACCES…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu pe tema organizarii la București a Summitului celor Trei mari, dar și viziunii președintelui Klaus Iohannis asupra politicii externe a Romaniei.Adevarul: Dupa aproape patru ani de mandat, se contureaza,…