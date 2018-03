Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori susține ca are un plan eficient de a combate incalzirea globala: aruncarea de sare in atmosfera planetei. Mai mulți oameni de știința au sugerat ca sarea, avand proprietați de reflexie, poate crea o perdea de protecție, respingand razele solare, fapt care ar putea contribui…

- La implinirea celor o suta de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mama la Centrul Cultural din Sighetu Marmației a avut loc un un moment solemn dedicat acestui eveniment. Au participat membrii ai Asociației „Pro Basarabia și Bucovina"filiala Maramureș, profesori și elevi din școli și licee. Și-au…

- Miercuri, 21 martie 2018, a avut loc evenimentul de sarbatoare Ziua Mondiala a Sindromului Down in City Park Mall din Constanta organizat de Asociatia Down Est din Romania. Programul diversificat si prezenta trupei Sufletel a atras peste 100 de persoane dintre care 12 persoane cu Sindrom Down cu varste…

- Dupa spectacolul susținut de trupa Compact B, la Dej, eveniment care a umplut sala de spectacole a Centrului Cultural ARTA și a oferit o experiența incantatoare sutelor de spectatori, Studio MagicStar a programat inca doua spectacole in aceasta primavara pentru publicul iubitor de muzica live din Dej.

- Este și cazul Breathless Gentleman’s Room, un spațiu dedicat in exclusivitate ingrijirii masculine, care va fi inaugurat, in primavara, la parterul cladirii de birouri United Business Center 1, din ansamblul Openville. Conceptul este gandit de un antreprenor local, proprietarul salonului…

- Iulia Vantur este invitata Monicai Barladeanu la ferma și vine pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta și va dansa. Atmosfera din ferma va fi una…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Avem, in sfarsit, un centru cultural menit sa puna in valoare opera si personalitatea lui Dinu Lipatti, dar si un festival care ii poarta numele, inaugurat anul trecut, odata cu centenarul nasterii marelui artist. Si iata ca in anul in care sarbatorim cu totii Centenarul…

- BERBEC. Pentru unii este vitala incheierea unui ciclul al invatarii, pentru altii reluarea si finalizarea, lucrurile vin intr-o cascada de fapte si de nevoi care se impletesc armonic, iar berbecii au energia necesara sa le rezolve intr-o maniera proprie. TAUR. Fata de ceea ce a fost este…

- COMPACT B – una dintre cele mai indragite formații rock din țara – și invitatul lor, Leo Iorga au concertat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, in Dej. Concertul – organizat de Studio MagicStar Dej, prin Vasile Blajan – a fost un real succes, Centrul Cultural Arta fiind luat cu asalt de…

- Ziua Internationala a Femeii va fi sarbatorita la Sebes, intr-o gala dedicata doamnelor de succes, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 18,00. Evenimentul se afla la cea de-a doua editie si isi propune sa sarbatoreasca doamnele Sebesului care au excelat in…

- Evenimentul se afla la cea de-a doua editie si isi propune sa sarbatoreasca doamnele Sebesului care au excelat in diverse domenii de activitate: educatie, cultura, sanatate, mediu de afaceri etc. Gala de excelenta va oferi un program artistic special dedicat tuturor femeilor care ne vor onora cu prezenta…

- Atmosfera aproape estivala afara. Sunt deja 20 de grade in multe localitati din sudul tarii. Totusi, de luni vor aparea ploi destul de insemnate cantitativ si nu vor lipsi descarcarile electrice.

- Un strop de Praga, la doi pași de centrul Timișoarei. Se va intampla in Openville, unde un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen, berea pragheza numarul 1 in lume, vor deschide, in acest an, un alt fel de pub.

- Ce copil nu iși dorește o camera distractiva? Ca parinți, vrem sa avem copii veseli și fericiți. Rolul ne cere insa și sa fim foarte atenți la educația lor. Din fericire, vremurile s-au schimbat: distracția și educația nu mai trebuie sa intre in conflict una cu cealalta. Invațatul nu mai e acea activitate…

- Guvernul a stabilit miercuri in sedinta de Guvern temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare și modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar lucrarile sa se incheie la timp pentru desfașurarea Concursului Internațional "George Enescu"…

- Ieri, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 7 martie 2018, ora 1100, in Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, intalnirea bibliotecarilor din județul Hunedoara, cu prilejul decernarii premiilor pentru cea mai buna biblioteca publica municipala,…

- Horoscop 25 februarie 2018BERBEC: Atmosfera din familie e vioaie și te indeamna la relaxare, la multa vorbareala, la leneveala aceea impreuna, specifica zilelor de diminica. Azi e despre confortul tau. Numarul norocos al zilei: 2. TAUR: Iubirea te inalța, iubirea iți da motive sa nu lași…

- Pentru ca primavara este aproape, comerciantii au scos deja martisoarele pe tejghele. Moldovenii au de unde alege daruri pentru cei dragi, mai ales ca mesterii tin cont de tendinte si incearca sa-si surprinda clientii cu modele originale.

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta.Vulcanul cu o inaltime…

- Reacții dupa FCSB – Lazio 1-0. Fericire mare și optimism la cote inalte in tabara vicecampioanei Romaniei. Doar antrenorul Nicolae Dica ramane cu picioarele pe pamant și considera ca Lazio ramane in continuare favorita la calificarea in optimile Europa League. Nicolae Dica, antrenor Steaua, la PRO X:…

- Mai multe pietre descoperite in Arabia Saudita ar putea rescrie istoria. Mai multe pietre antice descoperite recent in Arabia Saudita arata 6.600 de reperezentari ale vieții salbatice, dovedind ca regiunea a fost casa mai multor creaturi in timpurile preistorice. Gravarile in piatra, care au fost datate…

- Begu aduce victoria Romaniei in partida cu Canada Romanca s-a impus in al treilea meci al confruntarii din Fed Cup, intr-o ora și 24 de minute, scor 6-2, 6-4. Echipa Canadei s-a prezentat cu o schimbare în a doua zi de Fed Cup. Katherine Sebov (319 WTA, al dublu) înlocuit-o pe…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- De Ziua Indragostiților, Paterson, cel mai frumos film poetic, lanseaza o provocare inedita pentru indragostiți. Cuplurile care vin la cinema cu o carte de versuri platesc un singur bilet la avanpremiera filmului, care va avea loc pe 14 februarie, la Cinemateca Union din București, ora 19:00. Paterson,…

- Sportul Campina - Steaua Bucuresti a fost pana la urma doar un meci amical. Dar un meci de pe urma caruia se pot trage multe invataminte. Un meci care ne-a demonstrat ca daca se doreste cu adevarat, fara bani multi, chiar fara nici un leu de la bugetul local, se poate crea un eveniment care sa aduca…

- Compania ”St. Petersburg Classical Balet” danseaza ”Lacul lebedelor” la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, sambata, 10 martie 2018, la ora 20:00. Iubitorii dansului clasic sunt invitați la un spectacol de excepție, interpretat de o companie-fanion a școlii de balet rusești. Vedetele spectacolului…

- Atmosfera incendiara la Encarnacion, in Paraguay, unde a inceput traditionalul carnaval care tine o luna intreaga.Localitatea, cunoscuta drept "capitala carnavalului din Paraguay", a fost luata cu asalt de mii de turisti, care nu au fost descurajati de ploaia marunta.

- Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat, marti, dupa discutia cu liderul PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca votul reprezentantilor grupului in ceea ce priveste investirea noului Guvern Dancila nu va fi compact.

- Un pacient a relatat pe Facebook ce a pațit la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Onești, in seara zilei de joi, 18 ianuarie 2018. Mihai Antoce a reclamat atitudinea personalului care parea dezintresat de coada de pacienți care s-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Una dintre cele mai talentate jucatoare a Universitații a marturisit ca și-ar dori sa cunoasca atmosfera de la meciurile clubului clujean. Vasluianca Sonia (22 de ani) a venit la ”U” pe vremea când echipa era antrenata de Carmen Amariei, în 2015. Mulțumita…

- Araxi Negosanu, directorul Centrului Cultural al Consiliului Judetean Arges, a anuntat azi ca pe 23 ianuarie, la ora 18, are loc la Casa de Cultura a Sindicatelor un spectacol dedicat inceperii actiunilor de marcare ...

- Iulian Surugiu, președintele SNAP face un apel la premierul Tudose, pentru a pune punct jocurilor politice. Acesta e de parere ca nu o schimbare a ministrului sau a șefului poliției ar reprezenta soluția, ci o restructurare din temelie a Poliției Romane, o schimbare a statutului: „Pot sa o lase și…

- Vreți sa luați masa in oraș, intr-o atmosfera intima și relaxanta? Restaurantul Hotelului Potaissa este alegerea perfecta. Restaurantul Hotelului Potaissa va sta la dispoziție și pentru organizarea de mese festive,

- In prag de weekend, va ploua local prin Maramures, Crisana, Banat si cea mai mare parte Transilvaniei, iar in spatiul montan invecinat va fi lapovita. Atmosfera va fi destul de insorita in celelalte regiuni si doar pe suprafete restranse se va forma ceata, mai ales dupa lasarea intunericului. Vantul…

- Exista o serie intreaga de elemente care contribuie si isi pun decisiv amprenta pe stilul ales pentru a reprezenta fiecare camera a locuintei noastre. Indiferent de stilul ai carui adepti suntem, fie clasic, minimalist, modern, contemporan sau preferam o combinatie de influente care sa ne ofere originalitate …

- 1. Mancarea si bautura. Asaza din timp pe o masa sau un bar mancarurile, bauturile, vesela, tacamurile, servetelele si tot ce mai este necesar, astfel incat musafirii sa se poata servi cand doresc. Daca nu ai timpul sau bugetul necesar sa pregatesti tu toata mancarea, cere fiecarui musafir sa aduca…

- Filiala Constanta a Partidului National Liberal, prin vocea consilierului judetean Bogdan Bola a emis un comunicat de presa, in care precizeaza ca vien in sprijinul deschiderii cat mai rapide a Centrului Cultural "Jean Constantin". "Avand in vedere declaratiile recente ale presedintelui Consiliului…