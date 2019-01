„Concertul de Anul Nou” Viena 2019

Stiri pe aceeasi tema

- CONCERT ANUL NOU VIENA 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Televizat in peste 90 de tari, evenimentul va fi transmis din Sala de Aur de la Musikverein de Televiziunea Romana - TVR 1 si TVR HD. CONCERT ANUL NOU VIENA 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Data de 1 ianuarie 2019 marcheaza…

- Astazi, de la ora 18.00, va urca pe scena din centrul vechi, Directia 5 si Alexandra Usurelu. Urmatoarea zi, respectiv in 31 decembrie a.c., de la ora 22.30 va canta Compact si Anna Lesko. La ora 00.00, tot in Piata Libertatii, va avea loc o frumoasa reprezentatie de focuri de artificii. In 1 ianuarie…

- CONCERTUL DE ANUL NOU 2019 DE LA VIENA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. 1 ianuarie 2019 este o zi ce marcheaza aniversarea a 60 de ani de cand acest concert este transmis, prin intermediul camerelor de televiziune, in intreaga lume. CONCERTUL DE ANUL NOU 2019 DE LA VIENA LIVE VIDEO ONLINE…

- In acelasi timp, strazile din jurul Palatului vor fi inchise, in functie de necesitati. „De data aceasta, toata instalatia fonica va fi intr-o carcasa antifonica si de preluare de vibratii. Boxele de pardoseala, cele care dau sunetele joase, vor fi imbracate pe toate fetele, mai putin panoul frontal,…

- Vis de iarna, Afara ninge, Ploaia, Oh, Holy Night, Rau ma dor, Pretty Woman, Love Me Tender, Hit The Road Jack, Ce seara minunata, Sarut femeie mana ta, Oye como va, Feliz Navidad sau Happy New Year vor rasuna in sala Palatului Cultural, in interpretarea lui Szabo Dionisie – chitara, voce, Szabo Carol…

- Bradul este o opera a companiei Pro Aurum și a monetariei din Viena si a fost instalat in Germania, la Munchen. El este alcatuit din nu mai puțin de 2018 monede de aur din emisia Wiener Philharmoniker, cu imaginea instrumentelor muzicale clasice pe revers. Ineditul brad de Craciun valoreaza…

- La doar 28 de ani, tanarul dirijor american RYAN BANCROFT a caștigat in acest an Premiului I si Premiului Publicului la Concursul Malko destinat tinerilor dirijori, una dintre cele mai prestigioase competiții de gen din lume, organizate la Copenhaga de Orchestra Simfonica Radio Daneza. Succesul a fost…