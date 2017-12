Concertul de Anul Nou al Filarmonicii „Banatul” a umplut Sala Capitol FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. Citeste si: Papa…

- In mesajul de Anul Nou, Mihai Tudose le transmite romanilor ca numai impreuna, uniti si solidari, pot tine vie constiinta romaneasca si pot duce Romania 100 de ani mai departe. "Atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari diferite. Dar, indiferent de raportarile…

- Fie ca ne dorim sa slabim, sa caștigam mai mulți bani, sa plecam in excursii exotice sau sa ne stabilim la casa noastra, cu toții intram in 2018 cu o serie de dorințe. Indeplinirea acestora depinde insa și de respectarea cu strictețe a unor superstiții, se spune din batrani. Informațiile legate de hainele…

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. In traditia populara se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat de Dumnezeu…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome. 'Toate cadavrele au fost scoase din epave…

- In satele romanești, cete de flacai se pregatesc pentru ''urat'', respectand datinile și obiceiurile din timpul sarbatorilor de iarna. In ajunul Noului An, pe inserat, iși fac apariția ''mascații''.

- Un tanar de 18 ani a recurs la un gest tragic, cu doar doua zile inainte de sfarșitul anului. Acesta s-a sinucis, intinzandu-se liniștit pe calea ferata, fiind inevitabil de tren. Totul s-a petrecut pe relația Timișoara – Oradea, in raza localitații aradene Santana, scrie aradon.ro. Mecanicul de locomotiva…

- Sfarsitul de an inseamna si vremea bilantului. Inainte de a inainta Consiliului Local raportul meu de activitate, cred ca este normal ca in fata dumneavoastra, a alegatorilor, sa dau socoteala. M-ati imputernicit sa va reprezint si sper sa nu va fi dezamagit. Uneori tineretea, dar si lipsa de experienta…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Exista sau nu exista Moș Craciun? Exista, și chiar mai mulți! Pe unul dintre ei ne-am propus sa-l cunoaștem in cadrul rubricii „Omul și Profesia”. Menționam ca, incepind de azi, in fiecare zi de vineri, va invitam sa cunoașteți oameni care iși iubesc la nebunie meseria. Și, deoarece ne aflam in pragul…

- Maria Ghiorghiu sustine ca va exista un lant de atentate teroriste. "Dragii mei, chiar daca este atat de tarziu, eu scriu pe blog ceea ce bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului imi ingaduie a auzi si a vedea. Deci, in timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune ceva extrem de ingrijorator, dar si vad…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Craciunul a trecut, ne pregatim sa sarbatorim Anul Nou, insa, pentru unii dintre semeni, aceasta perioada nu inseamna doar petrecere și bucurie. Anumite probleme, a caror rezolvare ține de instituțiile statului, nu pot fi amanate, ceea ce inseamna o alergatura in plus pentru cel care le are. De pilda,…

- VEȘTI EXCELENTE! VIAȚA CULTURALA A SIBIULUI RAMANE... „APA VIE” A SIBIENILOR!!!Toate biletele puse in vanzare de Filarmonica de Stat Sibiu pentru Concertul de Anul Nou din 2018 programat vineri 5 și sambata 6 ianuarie au fost epuizate. Read More...

- CFR: Trenurile care circula pe cele mai solicitate rute, suplimentate Foto: Arhiva. Numarul trenurilor care circula spre cele mai solicitate destinatii a fost suplimentat pâna la data de 3 ianuarie. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, sunt vizate rutele care fac legatura între…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- Sunt departe de acasa, de familie, de cei dragi si de Craciun, dar si de Anul Nou, pentru a le aduce bucurie si emotie iubitorilor baletului clasic din Germania. Este vorba despre balerinii Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, care, in perioada 24 noiembrie 31 decembrie, se afla…

- In aceasta seara, Filarmonica de Stat „Banatul” din Timisoara organizeaza in sala „Capitol”, cu incepere de la ora 19, un concert simfonic cu totul aparte, sub bagheta dirijorala a lui Alexandre Myrat (Franta), cu participarea Orchestrei simfonice si a Corului „Ion Romanu”, condus de Iosif Todea. Programul…

- Astfel, in zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Pe parcursul nopții de Anul nou, respectiv 31 decembrie/…

- PROGRAMUL RATB pentru Craciun si Revelion: In zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Citeste…

- Declarata monument de arta pentru frumusețea și mareția ei, Catedrala Mitropolitana din Timișoara este una dintre cele mai reprezentative lacașuri ortodoxe din Europa. Constructia acesteia a inceput in anul 1936 prin sfintirea pietrei fundamentale de catre episcopul Andrei Magieru al Aradului.…

- La doar trei luni și jumatate mama sa l-a abandonat in spital. A fost luat de bunica vitrega și crescut pana la varsta de opt anișori! Apoi, viața sa a luat o alta turnura, nedorita, trista. Cosmin Bogdan nu a mai putut fi in grija bunicii vitrege și a ajuns in caminul celei naturale. Nu a dus o viața…

- Gala de Blues Jazz a fost condusa timp de nouasprezece editii de regretatul artist Bela Kamocsa „Kamo”, iar dupa disparitia lui, sarcina de director artistic al Galei i-a revenit lui Johnny Bota, partener de aproape 30 de ani al lui Bela Kamocsa, in formatia Bega Blues Band. In memoria lui…

- Doi adolescenți din Oltenia au ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce n-au avut nimic mai bun de facut la Timișoara decat sa se apuce de furat. Ei au fost prinși in zona Complexului Studențesc, cu o... prada de tot rasul.

- O femeie din Timișoara a ramas fara telefonul mobil in mai puțin de un minut, dupa ce un barbat a intrat in magazinul unde aceasta lucra și i-a luat celularul pus dupa tejghea. Aceasta a postat imagini de pe camerele de supraveghere ale magazinului pe contul sau de Facebook, in speranța ca hoțul…

- Femeia avea in jur de 40-50 de ani. Politistii vor face verificari pentru a stabili cauzele decesului. Citeste si: Altercatie violenta in trafic: Ancheta dupa ce un sofer i-a distrus parbrizul unui alt conducator auto Citeste si: Politisti raniti dupa ce un sofer a intrat in masina lor,…

- Angajatii Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura care au protestat joi si vineri la Timisoara, vor merge la Bucuresti, alaturi de colegii de la Arad, pentru a-si prezenta doleantele. Intre timp, conducerea centrala a APIA a cerut liste cu numele protestatarilor.

- Lia Olguta Vasilescu s a nascut la 18 noiembrie 1974, la Craiova. A absolvit Facultatea de Litere si Istorie din Craiova, specializarea romano italiana, in 1997, si Colegiul National de Aparare in 2001. In 2007, a obtinut un doctorat in Sociologie la Universitatea Bucuresti. Din 2009, este lector asociat…

- Un numar de 6.817 candidati vor candida, duminica, pe 3.524 de locuri scoase la concursul pentru admiterea in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, care va fi organizat in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara.

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) se va afla in conducerea delegației care va participa la Varșet, Serbia, la cea de-a cincea runda de negociere a textului noului Acord intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Serbia, privind cooperarea in domeniul gospodaririi durabile…

- Va reamintim ca, pentru al doilea an consecutiv, in cadrul „Școlii anticorupție”, un proiect derulat de Asociația Studenților la Științe Politice, a fost realizat un studiu sociologic privind percepția corupției in randul elevilor din Timișoara. Aproape jumatate din cei peste 500 de elevi…

- O pensionara din Timisoara a primit la externare o factura de trei mii de lei. Asta pentru ca s-a ranit în timp ce îsi ajuta vecinii sa culeaga struguri, iar potrivit legii, acest lucru este considerat accident de munca.

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale cauta, in aceasta perioada, doi barbați, de 33 și 80 de ani, care au disparut de acasa. Unul este din Periam, altul este din Timișoara.

- Lista ne-a fost pusa la dispoziție de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș și cuprinde medicii pediatri din policlinicile spitalelor, care au contract cu „Casa” și medicii „de copii” care lucreaza in policlinica la privat, „cu plata”. Va prezentam aceste doua liste, pentru…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, a raportat o crestere de 19% a traficului total de pasageri in primele zece luni, pana la 123.355 persoane, in timp ce numarul de miscari aeronave (aterizari si decolari) a urcat cu 40% fata de…

- Valul de scumpiri din ultimele saptamani nu ocoleste niciun oras al Romaniei. De la est la vest, toata lumea plateste mai mult pentru oua, produse din lapte, legume si plinul de benzina. Iar in Timisoara, majorarea pretului carburantilor a adus inca un efect neasteptat. Taximetristii au marit tariful…

- Un baietel in varsta de doi ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc de locuinte din Timisoara. Micutul a supravietuit miraculos, dar starea lui este grava.

- Cei doi tineri si-au pierdut viata dupa ce au cazut cu masina de pe o pasarela din judetul Mehedinti. Autoturismul a plonjat de la aproximativ 10 metri langa calea ferata Timisoara - Bucuresti. Masina a fost scapata de sub control din cauza vitezei.

- Situație disperata pentru o familie din Șiria. Copilul de 4 luni a ajuns in stare foarte grava la spitalul din Timișoara, cu suspiciune de meningita și stare septica. Cum s-a intamplat totul? Ei bine, se pare ca bebelușul a inceput sa se simta rau, iar parinții au mers cu el la Centrul de Permanența…

- Devenita cunoscuta dupa aparitiile dese in talkshow-ul lui Dan Diaconescu, Magda Ciumac a urmat o cariera in televiziune, fiind apoi prezentatoare la un post TV din Timisoara, iar din ultimele postari pe contul ei de Facebook, bruneta pare sa se axeze acum pe propria afacere.

- Spectatorul participa la o experiența in care muzica este acompaniata vizual de elemente arhaice, primordiale, de mitologie și folclor romanesc. Artistul creeaza și reediteaza basme sonore in care sensurile circula liber intre oameni și prin oameni. Partea vizuala a evenimentului va conține…

- Este clar ca ultimele rezultate ale UTA-ei nu pot multumi pe nimeni. Meciul cu Luceafarul, de sambata, a pus capac, iar conducerea clubului s-a hotarat sa grabeasca aducerea lui Hanson Boakai. Jucatorul originar din Guinea, dar cu cetatenie canadiana, s-a pregatit cateva saptamani sub comanda lui…

- De peste 20 de ani este unul dintre cei mai apreciați muzicieni din Franța, iar acum revine la Timișoara pentru un concert special. Pascal Contet va urca pe scena alaturi de orchestra Filarmonicii Banatul, iar programul dirijat de maestrul Gheorghe Costin va conține 8 lucrari, din care 7 in prima audiție.

- Miercuri, 25 octombrie 2017, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureșenilor”, Opera Brașov va așteapta la Recitalul de la ora 5 intitulat „Ai venit la mine, toamna!”. Interpreteaza artiștii Operei Brașov: Corina Klein – soprana, Simona Marcan – soprana, Valentina Margaraș – soprana, Lacramioara Schuller…

- Degeaba s-a umplut Timișoara de semafoare, daca multe persoane nu respecta regulile de circulație. Teoretic, acestea ar trebui sa fluidizeze traficul și sa le confere atat pietonilor cat și șoferilor o siguranța mai mare. Cum s-ar putea realiza insa acest lucru, daca aproape la fiecare colț de strada…

- ACS Targu Jiu va debuta in Liga I la baschet masculin in a doua parte a lunii octombrie. Echipa din Gorj, inființata in acest an, va juca in grupa cu CSM CSU 2 Oradea, ABC SCM 2 Timișoara, CSM Mediaș, CS BC Timba 2...

- Doi muzicieni de excepție, Razvan Suma și Daniel Goiți, și doua instrumente magice, un violoncel și un pian, se aliniaza la startul unei noi calatorii muzicale de neratat: turneul național Va place Beethoven?, care se va desfașura intre 11 și 30 octombrie 2017, in 8 orașe din Romania. Ajuns la ediția…

- Spectacol al Teatrului Puck, dublu premiat la Oradea Spectacolul Mimorozart, regizat de Kiso Palocsai Kata, interpretat de artiștii Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca a fost distins cu doua premii la Festivalul Teatrelor Maghiare Profesioniste de Papuși din Ardeal (FUX) de la Oradea. Cea…

- Fundatia Academica Culturala Timișoara (FACT) organizeaza duminica, 8 octombrie, de la ora 13, tradiționalul concert din Peștera Romanești. Concertul a ajuns la cea de-a 33-a ediție și va fi susținut de Orchestra de Tineret a Regiunii de Vest, avandu-l la pupitrul dirijoral pe Radu Popa,…