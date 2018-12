CONCERTUL DE ANUL NOU 2019 DE LA VIENA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Premierele de Revelion 2019 CONCERTUL DE ANUL NOU 2019 DE LA VIENA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. 1 ianuarie 2019 este o zi ce marcheaza aniversarea a 60 de ani de cand acest concert este transmis, prin intermediul camerelor de televiziune, in intreaga lume. CONCERTUL DE ANUL NOU 2019 DE LA VIENA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Anul acesta, Concertul de Anul Nou este televizat in peste 90 de tari de pe mapamond si va fi urmarit de mai mult de 40 de milioane de telespectatori. Concertul va fi dirijat de Christian Thielemann, in premiera la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Viena. In cursul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Angajata Fabricii de Arme din Cugir, care a murit in explozia de la fabrica din Cugir, s-ar fi intors in tunelul subteran de testare pentru a-și lua o plasa cu mai multe obiecte personale. Femeia nu a mai putut ieși afara și a fost gasita carbonizata. Danuț Emil Halalai, prefectul județului Alba, a…

- Ca și in Romania, in multe alte țari, șoferii nu respecta regulile de circulație, regulile de parcare sau legistlația. Acesta este și cazul șoferului de Porsche din imagini care iși lasa mașina parcata intr-o zona ingusta, unde aveau acces și mașinile de curierat.

- Ilie Balaci a murit la doar 62 de ani! Cel supranumit ”Minunea Blonda” a sfarșit in casa mamei sale, dupa ce a facut o alergie care i-a inflamat caile respiratorii. Medicii legisti au stabilit, in urma efectuarii necropsiei, ca decesul lui Ilie Balaci a survenit unui infarct miocardic.Potrivit…

- Astazi, la Constanta, are loc inmormantarea lui Denis Mircea Mihai Pascovici, fiul fostului fotbalist al FC Farul, Dinamo, UTA, Petrolul Ploiesti, dar si al echipei nationale Cosmin Pascovici.Denis Pascovici s a stins din viata la numai 14 ani, dupa o lupta purtata timp de multi ani cu o boala incurabila.…

- Sala Radio - cea mai mare sala de concerte simfonice din Romania, dotata cu cea mai mare orga din țara si din sud-estul Europei - iși redeschide porțile pentru stagiunea de concerte 2018-2019! Noua stagiune este una aniversara și va fi marcata de 3 evenimente cu totul speciale: sarbatorirea celor 90…

- Imagini cutremuratoare accident cumplit :Un copil de cinci ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de o masina. Fiul soferitei vinovate si-a pierdut viata in acelasi loc Un copil in varsta de cinci ani care se juca sub supravegherea mamei a murit dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism. Politistii…

- Scene de-o violența ieșita din comun in urma unui atac comis in Germania. Cel puțin trei persoane au fost ranite grav de un individ inarmat cu un cuțit. Autoritațile germane nu au inca indicii potrivit carora atacul ar fi unul de tip terorist. Autorul atacului comis in Ravensburg a fost prins de primarul…