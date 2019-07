Concertul Bon Jovi din Piaţa Constituţiei încheie turneul european. Artistul şi-a cerut scuze Intr-o formula relativ noua, la mai bine de 35 de ani de la inceputul carierei, in care albumele trupei au fost vandute in peste 130 de milioane de copii si in care a sustinut mai mult de 2.800 de concerte, Bon Jovi a revenit la Bucuresti. Concertul din Piata Constitutiei a venit la opt ani de la ultima vizita a artistului in Romania. „E bine sa te intorci. Va multumesc ca ati venit!", a tot repetat artistul pe durata concertului. Lipsa vocii, o problema Inca de la primele piese, solistul trupei Bon Jovi a demonstrat ca nu este in apele sale, iar vocea nu il ajuta, motiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul european „This House is Nor For Sale” al trupei Bon Jovi s-a incheiat, duminica seara, la Bucuresti. Zeci de mii de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american sustinut in Capitala, show care insa nu s-a apropiat de cel din urma cu opt ani. Alaturi de o formatie care s-a prezentat…

- Celebrul Michael Bolton revine in Romania. Artistul va susține doua concerte in Romania: unul la Sala Polivalenta din Cluj, duminica, 21 iulie, iar al doilea la București, luni seara, 22 iulie, la Sala Palatului, potrivit click.ro. A vandut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, continuand…

- Un tânar ucrainean, care purta 18 casule cu cocaina în stomac, a fost prins de polițiști pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda”. Acesta venea din Brazilia și intenționa sa ajunga în Ucraina, prin țara noastra. Traficantul a fost reținut, dupa ce i-au fost eliminate…

- Premierul Viorica Dancila este singurul oficial roman cu care președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi nu s-a intalnit in timpul vizitei de doua zile la București. El-Sisi a avut intrevederi oficiale cu președintele Klaus Iohannis, dar și cu președinții Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și Camerei…

- A IX-a editie a Festivalului International de Statui Vivante are loc in perioada 14-17 iunie. Desfasurata sub mesajul "EXISTAM!", editia din acest an va reuni artisti din Spania, Portugalia, Serbia, Israel, Austria, Anglia, SUA si Romania care vor prezenta 45 de spectacole

- O misiune a Fondului Monetar Internațional condusa de Jaewoo Lee incepe luni o vizita de doua saptamani la București, pentru o analiza asupra evoluției economiei locale.Misiunea FMI se va intalni cu oficiali ai Ministerului Finanțelor Publice, ai BNR și cu alte agenții guvernamentale, precum și cu…

- Romania isi mentine angajamentul de a muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, spune premierul Viorica Dancila. Ea l-a sunat pe ambasadorul israelian la Bucuresti, David Saranga, sa-i dea asigurari in acest sens, scrie presa israeliana,...

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut intrevedere, luni la Parlament, cu ambasadorul palestinian in Romania, Fuad Kokaly. Cei doi au discutat despre cooperarea sectoriala in domenii precum educația, sanatatea și agricultura, dar a fost atins și cel mai sensibil subiect: mutarea…