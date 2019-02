Stiri pe aceeasi tema

- Delia are o surpriza uriașa pentru fanii ei. Artista va canta alaturi de Nick, cu care a devenit celebra, in urmatoarele concerte. Delia se pregatește de primul ei turneu național odata cu show-ul „Acadelia” și, pe langa o producție spectaculoasa, cu decoruri care vor recreea atmosfera de la Sala Palatului…

Delia se pregatește de primul ei turneu național odata cu show-ul „Acadelia" și, pe langa o producție spectaculoasa, cu decoruri care vor recrea atmosfera de la Sala Palatului din București, artista le pregatește fanilor ei numeroase surprize.

- Violonistul si dirijorul Orchestrei nationale de muzica populara „Lautarii“ Nicolae Botgros (66 de ani) va concerta la Bucuresti, in ajun de Dragobete, alaturi de artisti precum Paula Seling (40 de ani), Monica Anghel (47 de ani) si Marcel Pavel (59 de ani).

- Copiii romani vor beneficia de alocații majorate incepand cu 1 martie. Un amendament in acest sens a fost adoptat in plenul Parlamentului de la București.Astfel, alocația pentru copiii de pana la doi ani a crescut de la 200 la 300 de lei romanești, echivalentul a 1.

- Primul copil nascut in Italia in 2019 este fetița unei familii de romani. Parinții au numit-o Aurora. Fetița s-a nascut la ora 02:19 pe 1 ianuarie, la Torino, și este primul copil al parinților in varsta de 32 de ani și, respectiv, 29 de ani, potrivit presei italiene, citata de Hotnews . La nastere,…

- Jandarmii bucuresteni le recomanda celor care participa la revelioanele in aer liber din Piata Constitutiei si din Parcul Titan sa nu consume alcool im spatii publice, sa nu arunce cu obiecte, sa nu utilizeze artificii fara a avea acest drept.

- Ministerul Educatiei i-a premiat joi, 20 decembrie, pe olimpicii romani care s-au remarcat in anul scolar 2017-2018 la olimpiadele internationale, in cadrul unei festivitati gazduite de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Noua elevi suceveni si antrenorii lor au fost recompensati pentru ...

- Loturile 3 si 4 din Autostrada Lugoj - Deva vor fi date in exploatare in primavara anului viitor, a declarat joi ministrul Transporturilor Lucian Sova, cu ocazia vizitei pe cele doua santiere. El a adaugat ca pe 7 - 10 decembrie va fi deschisa circulatia si pe A3, la intrarea in Capitala.