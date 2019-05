Concerte și spectacole stradale la Festivalul FlorAR A doua ediție a festivalului va aduce pe langa cele cateva mii de flori promise de organizatori, și o serie de spectacole stradale și concerte. „Festivalul se va desfașura in Piața Avram Iancu și pe strada Mețianu, unde, din zeci de mii de fire de flori, de toate formele și culorile va fi amenajata o expoziție care se dorește a fi un adevarat spectacol decorativ. Expoziția va fi amenajata din zeci de mii de plante, respectiv 15 sortimente de flori și 8 feluri de verdeața. Din acestea vor fi lucrate figurine cum ar fi: doua zeițe ale primaverii inalte de 5 metri, poarta de intrare a festivalului,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius Elder-Voicu, alaturi de harpista de origine franceza Delphine Benhamou și actorul TNB Lari Giorgescu – dans contemporan, aduc in atenția publicului un adevarat dialog intre muzica și dans, concert de vioara, harpa și dans contemporan, aproape o luna de zile,…

- Spectacolele muzicale vor reprezenta, si la aceasta editie a Zilelor Ramnicului, un element important, venind in intampinarea melomanilor de toate genurile. In contextul festiv al celei mai importante manifestari identitare a municipiului se desfasoara cea de-a 40-a editie a Festivalului ...

- Aceasta a acuzat, luni dimineata, Primaria Municipiului Arad ca intarzie nejustificat acordarea avizului necesar pentru inchiderea temporara a circulației pe un sens al bulevardului Revoluției in vederea organizarii unei defilari cu efective și tehnica militara cu prilejul Centenarului administrației…

- Casa de Cultura a Municipiului Lugoj va marca 10 ani de blues, jazz și rock in Lugoj printr-un concert extraordinar de sunet și lumina: „The Dark Side of the Moon”, susținut de una dintre cele mai bune trupe tribute din Romania – Speak Floyd. Trupa clujeana Speak Floyd se adreseaza iubitorilor…

- Consiliul Județean Cluj și Teatrul de Papuși ,,Puck”, instituție de cultura subordonata forului administrativ județean, au dat startul unui amplu proiect intitulat “Acces la cultura al copiilor din mediul rural“. Acesta vizeaza punerea in scena, in toate comunele județului Cluj, a unor piese de teatru…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” are placerea de a va invita joi, 4 aprilie 2019 de la ora 18:30 la vernisajul expoziției temporare de fotografie „3#Rusia – file din natura”, organizata in colaborare cu Societatea Geografica Rusa, Centrul Rus de Știința și Cultura din Romania și…

- In a doua parte a lunii martie, sala mica a cinema Arta va fi redeschisa. Introducerea in circuitul cinematografic a celei de-a doua sali face parte din proiectul municipalitații de revitalizare a cinematografelor din Arad. Pentru realizarea lui, Centrul Municipal de Cultura a inițiat parteneriate cu…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza, in perioada martie – iunie 2019, cea de-a XIII -a ediție a Festivalului – concurs ”Lada cu zestre”. Județul Timiș aduce in atenția publicului tradițiile banațene prin intermediul unui eveniment major care coaguleaza in jurul sau peste…