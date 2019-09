Deschiderea anului universitar va fi marcata la UVT prin concerte, ateliere de creație, expoziții și proiecții de scurtmetraje. In data de 28 septembrie, al Universitatea de Vest Timișoara sunt invitați nu doar studenții, ci toți timișorenii care vor sa aiba parte de o zi plina și… diferita, petrecuta printre tinerii entuziaști de inceputul unui noi […] The post Concerte pe trei scene, ateliere de creație și expoziții in deschiderea de an universitar la UVT appeared first on Gazeta din Vest .