- Rezultatul a fost de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Politistii Sectiei 7 Rurala Targu Frumos au oprit pentru control pe raza comunei Ion Neculce un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din aceeasi localitate. Intrucat soferul emana halena alcoolica, acest a fost testat cu aparatul alcooltest,…

- Recent strada Lotus din Turda a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Spre exemplu: Pe str. Lotus nr. 2 s-au inființat un numar de 35 locuri de parcare noi, apoi s-a trecut la aplicarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Baia Mare va solicita trecerea din domeniul public al judetului Maramures in domeniul public al municipiului a unui teren de 201 metri patrati, necesar realizarii unei piste de biciclete. Consilierii locali si-au dat votul pe acest subiect in sedinta ordinara din 31 iulie. “Proiect de hotarare…

- O scena halucinanta a fost filmata ieri pe strazile orașului Galați. O fata de 14 ani, provenita de la un centru de plasament din oraș, umbla plina de sange pe strazi. Fata tocmai fusese victima unui viol, dar un echipaj de poliție care trecea prin zona nici n-a vrut sa se uite la ea. Trecatorii de…

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața am mers pe strada George Coșbuc și in parcarea de pe strada Teiului acolo unde, in urma cu o luna de zile, a fost turnat asfalt. „Astazi a fost turnat stratul final de asfalt de pe strada George Coșbuc și…

- Rubrica ”Monitorul vine pe strada ta!” continua astazi, cu o vizita pe strada George Coșbuc. Vrem sa vedem cum arata carosabilul, trotuarele, spațiile verzi, daca este curațenie in zona, iar copiii au locuri de joaca prin apropiere. Orice probleme cu care va confruntați pe aceasta strada ni le puteți…

- In timp ce acționa pe strada Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a observat un autoturism al carui conductor auto, la vederea autospecialei de politie, a virat brusc la stanga pe strada George Cosbuc, motiv pentru care, s-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de…

- In dimineața zilei de 24 iunie a.c., polițiștii valceni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 cu privire la faptul ca pe strada Aurelian Sacerdoțeanu, din municipiul Ramnicu Valcea, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului și au constatat faptul ca in eveniment a fost…