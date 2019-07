Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional „Vara Magica” invita pentru a opta vara consecutiv iubitorii de muzica clasica aflați in București in aceasta vara sa vina la seria de 13 concerte camerale și simfonice ce se...

- Festivalul International „Vara Magica”, aflat la a opta editie, are in program, in aceasta vara, 13 concerte camerale si simfonice desfasurate intre 10 iulie si 21 august, in serile de miercuri si joi, la Ateneul Roman.

- Biografia Marinei Krilovici va fi lansata la Festivalul International „George Enescu” din Bucuresti, in prezenta sopranei, in zilele de 2 si 6 septembrie. Marina Krilovici a fost prima concurenta romana care a obtinut premiul intai la Concursul „George Enescu”, in anul 1964, si, de asemenea, a facut…

- Muzeul Colectiilor de Arta, sectie a Muzeului National de Arta al Romaniei, va invita incepand cu data de 11 iunie 2019 sa vizitati expoziția permanenta a Colectiei „Simion A. Iuca”, intrata in patrimoniul muzeului in anul 2018, prin generozitatea doamnelor Alexandra Slavu si Maria-Margarita Iuca, fiicele…

- Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” va invita, in aceasta seara de vineri, la doua spectacole de excepție. De la ora 19.00, Casa de Cultura a Studenților va gazdui spectacolul de teatru ”Moș Nichifor”, pus in scena de Marcel Iureș și Ruxandra Maniu, actorii Teatrului Act din București. Pe langa…

- Ansamblul Duo Kitharsis din Romania, alcatuit din chitaristii Alexandra Petrisor si Dragos Horghidan, este invitatul special al Festivalului International de Chitara Clasica de la Zielona Gora din acest an. Artistii romani vor evolua chiar in concertul inaugural al Festivalului, in data de 17 mai, pe…

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Numeroase dialoguri (din volumul de interviuri „Malul stang intreaba malul drept”), marturisește autoarea, le-am scris in cadrul proiectului „De ce Republica Moldova ramane o terra incognita pentru Romania?”, susținut de Institutul Cultural Roman (2009-2010). Majoritatea interviurilor…