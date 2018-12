Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa marele premiu de peste 22 milioane de forinți (circa 68.000 euro), cei doi tineri sunt invitați sa cante la Festivalului Sziget, cel mai tare festival de muzica din Ungaria. Piesa lor se bucura de aprecieri si pe Youtube, avand peste 3,7 milioane de vizualizari, in mai putin de o…

- Miercuri 19 decembrie 2018 ora 1800 în Sala de Concerte &bdquoDr. Nicu Teodorescu&rdquo a Palatului &bdquoLyra&rdquo din Brila are loc Concertul de poveste Noapte de Craciun susinut de Orchestra de Camer a Filarmonicii LyraGeorge Cavadia Braila dirijor maestrul Petrea Gogu.Programul cuprinde lu...

- In perioada 6-23 decembrie, in Piața Dr. Constantin Hagea din municipiul Aiud se va desfașura cea de a șaptea ediție a Targului de Craciun. Deschiderea oficiala a Targului va avea loc in data de 6 decembrie, incepand cu ora 16.00, cu un concurs de patinaj viteza la care vor putea participa familii aiudene…

- De 1 Decembrie, la o suta de ani de la Mare Unire, la Timișoara vor avea loc o serie de activitați dedicate marcarii momentului istoric. De la depuneri de coroane pana la concerte și luminițe de Craciun, toate se vor intampla in urbea de pe Bega in aceeași zi. Vor fi și restricții de circulație ...…

- Antonia si Directia 5 vor concerta sambata seara, pe 1 decembrie, in Piata Sfatului, dupa aprinderea luminilor in Bradul de Craciun si a iluminatului public si dupa deschiderea Targului de Craciun. ''Festivitatea aprinderii luminitelor de Craciun va incepe la ora 17.30, in Piata…

- In cadrul unei conferințe de presa susținute marți, 20 noiembrie, de catre directorul Centrului Municipal de Cultura (CMC) Arad, Daniela Padurean-Andreica și de catre primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, aceștia au anunțat ca Targul de iarna din acest an va avea „o fața noua”. Totodata, a fost…

- Atmosfera magica la Targul de Craciun de la Mioveni! Vor fi aprinse peste 2,5 milioane de leduri. Concerte și artiști celebri, vin fiert, dulciuri de tot felul, produse tradiționale, cadouri speciale, handmade, colinde, jucarii care se transforma in amintiri de neprețuit – sunt elemente pe care le veți…

- Organizatorii de evenimente din Primaria Timișoara au ales vedetele care vor concerta de Ziua Naționala a Romaniei și la deschiderea unei noi ediții a Targului de Craciun din centrul orașului. Pe scena special amplasata in Piața Victoriei vor urca Ștefan Banica, Alexandra Stan și Bosquito. Aproape toți…