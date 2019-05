Concert Watain si Kistvaen in Club Quantic Watain, una dintre cele mai controversate formatii de black metal, se reintoarce in Romania pe 8 mai in Club Quantic in cadrul turneului european “Eastern Eclipse”. Vom avea parte de un show raw de black-metal pur, fara pyro asa ca pregatiti-va de un moshpit de zile mari. In deschidere vor canta Kistvaen. La 3 bilete cumparate aveti discount 15%. La minim 4 bilete cumparate aveti discount 25%. La minim 8 bilete cumparate aveti discount 30%. Cu peste doua decenii de activitate, Watain a generat multe controverse de-a lungul timpului, fiind una dintre putinele formatii care au declarat ca ideologia… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Watain, una dintre cele mai controversate formatii de black metal, se reintoarce in Romania pe 8 mai in Club Quantic in cadrul turneului european “Eastern Eclipse”. Vom avea parte de un show raw de black-metal pur, fara pyro asa ca pregatiti-va de un moshpit de zile mari. In deschidere vor canta Kistvaen,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif a declarat, miercuri, la Digi24, ca in urma discutiilor cu reprezentantii hotelierilor, s-a gasit solutia pentru combaterea crizei de munca din sectorul turistic. El spune ca principala cerinta a hotelierilor a fost sa poata angaja forta de munca care sa fie platita…

- Numarul autoturismelor "verzi" cumparate in Romania, in primele doua ale anului, a ajuns la 649, in crestere cu aproape 67% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 389 de unitati, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), informeaza Agerpres.Citește…

- Trei sferturi dintre participantii la un studiu realizat de o platforma de rezervari hoteliere și-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie – aprilie 2019, iar bugetul minim, de persoana, este de 500 lei pentru cazare, transport și mese. Printre destinațiile alese de turiști…

- Vineri, 8 martie, de la ora 20.00, pe scena clubului Capcana va urca trupa black metal Andartar, aflata in turneul Shadows Over Transylvania 2019. In deschidere vor canta Christian Epidemic și Paediatrician. Andartar s-a inființat in 2017, cu un sound melodic/aggressive black metal, iar primul…

- Increderea analistilor financiari in economia romaneasca s-a prabusit in prima luna a acestui an, dupa adoptarea OUG 114 care afecteaza grav activitatea companiilor din piata locala. Indicatorul de Incredere Macroeconomica CFA Romania, calculat lunar...

- Watain, una dintre cele mai controversate formatii de black metal, se reintoarce in Romania pe 8 mai in Club Quantic in cadrul turneului european “Eastern Eclipse”. Vom avea parte de un show raw de black-metal pur, fara pyro asa ca pregatiti-va de un moshpit de zile mari. Primele 100 de bilete costa…

- Anul 2018 a insemnat un minim istoric de copii nascuti in Romania, cei mai putini din ultimii 50 de ani. Exodul tinerilor si instabilitatea politica si economica sunt doar cateva dintre motivele pentru care s-a ajuns aici.