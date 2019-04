Stiri pe aceeasi tema

- In Saptamana Patimilor, Filarmonica Brașov va invita la un Concert Vocal Simfonic Extraordinar dedicat Sarbatorilor Pascale. Concertul va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Patria. In program: G. Puccini: – „Messa di Gloria” pentru solisti, cor si orchestra Dirijor: Gianpaolo Mazzoli (Italia)…

- Ca și in anii trecuți prestigioasa instituție de cultura care este Opera brașoveana intampina cum se cuvine apropiatele Sarbatori Pascale. Evenimentul central il reprezinta Concertul vocal–simfonic „Stabat Mater” de G.B. Pergolesi programat pentru seara de sambata, 20 aprilie 2019. Manifestarea…

- Cea de a 4-a ediție a Festivalului Internațional de Chitara Timișoara, ce a avul loc intre 1 și 8 martie, a aniversat in incheierea sa pe marele compozitor, chitarist și dirijor cubanez Leo Brouwer, ajuns la venerabila varsta de 80 de ani. Printr-un parteneriat de colaborare, cea de-a XX-a ediție a…

- Postul Paștelui 2019 incepe astazi si se incheie in dimineata zilei de duminica 28 aprilie, dupa Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie. Fiind cel mai lung si cel mai aspru dintre perioadele de austeritate și rugaciune stabilite de Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. El …

- Inceputul primaverii așteptat cu nerabdare și optimism de catre noi toți sosește din punct de vedere calendaristic vineri, pe data de 1 martie, deși in mod oficial debutul celui mai frumos anotimp se considera ziua de 20 martie 2019, cand va fi primul Echinocțiu al anului. Pentru a saluta intr-un…

- Filarmonica LyraGeorge Cavadia Braila va invita Miercuri 20 Februarie 2019 cu incepere de la ora 18 in Sala de Concerte Dr. Nicu Teodorescu a Palatului Lyra Braila la Concertul simfonic sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii dirijata de Colonel Petrea Gogu.SolistiPETREA GISCA CornCARINA TAN...

- Medicii de familie din Romania isi exprima public nemultumirea fata de finantarea medicinei primare in 2019, „fapt care arunca medicina de familie in criza”, potrivit unui comunicat de presa remis, duminica, AGERPRES, de conducerea Societatii Nationale de Medicina de Familie (SNMF). Potrivit sursei…

- Au inceput pregatirile pentru cea de-a doua ediție a concursului județean de matematica – „Matex covasnean”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Competiția a pornit in urma cu un an, și este adresata elevilor de clasa a III-a, fiind derulata sub coordonarea inspectorului școlar…