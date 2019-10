Concert VAMA la Expirat pe 29 Octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Calea Victoriei invita publicul in 7 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio din Bucuresti, sa incepeti anul 2020 alaturi de exceptionalul dirijor Tiberiu Soare si Symphactory Orchestra, in ritmurile incandescente, senzuale si pline de energie ale muzicii de inspiratie spaniola. Invitat special…

- Tarom ofera in intervalul 15-20 octombrie tarife reduse la zborurile catre anumite destinatii, potrivit unui comunicat al companiei aeriene naționale. Oferta cuprinde perioadele 1 noiembrie - 14 decembrie 2019 si 11 ianuarie - 31 martie 2020 (data ultimului retur). Rutele incluse in oferta Tarom și…

- Joi, 17 octombrie, METALHEAD si BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 21:00 la un show COMA Light, adica piesele pe care le iubiti reinterpretate in maniera acustica! Coma este una dintre cele mai iubite formații de rock alternativ din Romania, cu toate concertele sold-out, ce…

- Cel mai mare tapas de caracatița se gatește, sambata, pe malul Lacului Floreasca din București. 30 de bucatari iși dau silința sa doboare recordul mondial la mancarea exotica, iar pofticioșii vor avea ocazia sa guste 2.500 de porții de caracatița. Evenimentul are loc in cadrul WishFest, primul festival…

- Noaptea Internationala a Liliecilor, un eveniment educational realizat in peste 30 de tari incepand cu anul 1997, este marcata in București de Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", printr-un eveniment organizat sambata, de Asociația Wilderness Research and Conservation, potrivit Mediafax.Sambata,…

- Trupa Metallica a concertat aseara, 14 august pe Arena Naționala din București, in cadrul turneului WorldWired. Rockerii iconici au ales Romania pe lista destinațiilor europene din turneul de promovare al noului album, Hardwired... to Self-Destruct. Metallica a revenit in Romania cu piese noi de pe…

- Sambata, 9 noiembrie, la Arenele Romane din București (cort incalzit), trupa byron va susține concertul de lansare a celui de-al șaptelea album de studio. Biletele la concert se gasesc online pe www.iabilet.ro și in rețeaua iaBilet și costa 60 de lei (earlybird – numar strict limitat), 80 de lei (presale)…

- Concertul Status Quo din data de 26 august de la Arenele Romane se anuleaza. Trupa a decis sa isi modifice programul de turneu, asa ca, din pacate, nu vor mai putea ajunge la Bucuresti. Sumele platite de fani pe bilete vor fi returnate integral in cel mai scurt timp. Pentru biletele achizitionate cu…