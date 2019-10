Concert Tribut Metallica cu Masterpiece la Hard Rock Cafe pe 1 Noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- MHP – A Porsche Company a deschis, oficial, biroul din Timișoara, care este al doilea din Romania, dupa cel din Cluj Napoca, al companiei cu aproximativ 3.000 de angajați, prezenți cu 14 locații in 6 țari din intreaga lume. Firma este afiliata concernului Porsche, lider din sfera IT, dedicata dezvoltarii…

- Joi, 17 octombrie, METALHEAD si BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 21:00 la un show COMA Light, adica piesele pe care le iubiti reinterpretate in maniera acustica! Coma este una dintre cele mai iubite formații de rock alternativ din Romania, cu toate concertele sold-out, ce…

- In acest an, la Cannes, zbuciumul și durerea de pe ecran au adus glorie cinematografiei spaniole: Dolor y Gloria, filmul lui Pedro Almodovar, a primit trofeul pentru cel mai bun actor gratie interpretarii magistrale a lui Antonio Banderas, Fire Will Come (O Que Arde) al lui Olivier Laxe, Premiul juriului…

- Un tanar din Maroc, dar care locuia in Cluj Napoca, a fost declarat indezirabil pe o perioada de 10 ani din rațiuni de securitate naționala. A. Abouhamda a fost filat de catre Serviciul Roman de Informații, ofițerii serviciului avand indicii ca tanarul ”intenționeaza sa desfașoare activitați ce constituie…

- Un român care va dori sa își cumpere un apartament prin programul guvernamental ”O Familie, O Casa” se va putea încadra la o rata maxima de 1.800 de lei (la un venit de 4.500 de lei și un grad de 40%, creditul fiind pe 30 de ani), ceea ce îi va permite achiziția unei…

- Cel mai recent studiu realizat de Banca Mondiala, „Rethinking Lagging Regions", plaseaza Iasul pe locul 3 in Romania dupa Bucuresti si Cluj-Napoca, indicand un dinamism economic ridicat. Studiul arata ca in Iasi „universitatile au permis dezvoltarea unor domenii care produc valoare adaugata mare, de…

- Partida dintre CFR Cluj și Slavia Praga, din play-off-ul Champions League, va fi primul eveniment fotbalistic disputat în România, care va dispune de sistemul VAR, transmite Mediafax. Confruntarea va avea loc marți (20 august), pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj Napoca, de la…

- DJ-ul olandez a susținut o conferința de presa în care a vorbit despre fanii din România, despre prima experiența la Cluj-Napoca, dar și despre cât de lung va fi show-ul sau din aceasta seara. „Rugați-va sa nu ploua!”, a glumit van Buuren, recunoscând ca spectacolul…