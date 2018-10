Concert TAXI – Necenzurat Joi, pe 1 noiembrie de la ora 21:30, te invitam la Hard Rock Cafe la un concert exceptional sustinut de trupa Taxi! Atentie: showul se cheama Necenzurat si contine limbaj licentios. Recomandam sa nu veniti cu copiii Prinde-ti centura de siguranta si aliniaza-te la startul unei curse printre hituri – “Jumatatea mea”, “Cele doua cuvinte”, “Esti iubibila” si multe alte piese celebre, pline de umor si ironie, marca Dan Teodorescu! In al 20-lea an de activitate al trupei TAXI, aceasta are in portofoliu peste o mie de concerte, o prezenta la Eurovision, opt albume, multe clipuri si nenumarate hituri.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

