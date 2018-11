Concert Spice Girls, bilete. Surpriză pentru artiste "Multumim tuturor pentru incredibila voastra reactie, suntem atat de nerabdatoare sa va vedem", a scris pe Twitter cea mai vestita 'girls band' din istoria muzicii. Trupa pop a anuntat luni plecarea in turneu, fara Victoria Beckham in componenta, care a devenit o respectabila stilista in lumea modei. Turneul va incepe la 29 mai pe Etihad Stadium din Manchester si se va incheia la jumatatea lunii iunie cu alte trei spectacole pe stadionul Wembley din Londra. Creat pentru un casting in 1994, cvintetul de fete a cunoscut succesul cu primul single 'Wannabe' din 1996, care s-a ajuns pe primul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

