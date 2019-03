Stiri pe aceeasi tema

- Concertul pe care l-a susținut Maroon 5 in pauza de la Super Bowl nu a reușit sa țina in fața ecranelor numarul așteptat de telespectatori, iar dintre cei care s-au uitat, o parte au facut glume pe seama hainelor alese de solistul Adam Levine. Cantareața și-a inceput showul de pe stadionul Mercedes-Benz…

- Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft și alte companii IT globale au combatut discursul urii (hate speech) pe rețelele sociale, dar mai trebuie luate masuri - releva o analiza a Comisiei Europene, prezentata luni, privind aplicarea Codului de conduita al UE in domeniul eliminarii hate speech-ului de…

- Comisia Europeana a salutat luni hotararea marilor retele de socializare, inclusiv Facebook si Twitter, de a elimina rapid discursurile motivate de ura ilegale postate pe paginile lor, in acord cu codul de conduita al UE, relateaza dpa. In 2016, executivul comunitar le-a cerut gigantilor…

- Numarul utilizatorilor din Romania ai retelei de socializare Facebook a ajuns, in ianuarie, la 9,8 milioane, in timp ce totalul celor care au un cont Instagram se ridica la aproximativ 700.000, conform datelor centralizate de catre ZeList, serviciul de monitorizare si analiza a social media si presei…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei BRUXELLES, 24 dec, Sputnik, Daniela Porovaț. Performanțele naționaliștilor și populiștilor pe rețelele de social media îi îngrijoreaza pe globaliști care credeau ca noile metode de comunicare vor desființa granițele și vor anula identitațile…

- Un cunoscut vlogger care face farse și le posteaza pe YouTube a publicat un mesaj prin care iși pacalea fanii ca el se afla in spatele incidentului de la aeroportul Gatwick, din Marea Britanie. Informația vine in contextul in care poliția inca ii cauta pe oamenii care au ridicat drone in apropierea…

- Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram și YouTube, pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obținut de The Washington Post.Cotidianul The Washington…

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.