Concert Robin And The Backstabbers in Hard Rock Cafe

- Cea mai rușinoasa lansare a fost bifata de Partizan, trupa cu care, pana zilele trecute, era asociat numele lui Artan. Muzicienii au fost privați la intalnirea cu fanii și de prezența fostului solist, a carui voce e imprimata pe album, și de... albumul propriu-zis! Dupa toate ințepaturile muzicale servite…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 28 martie, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu una dintre cele mai originale trupe romanesti cu un sound unic, BOSQUITO ! Invitat special : Ovidiu Lipan Tandarica! Fondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000,…

- Trupa clujeana Grimus activeaza din 2005, definitivandu-și poziția pe scena rock-ului alternativ romanesc printr-un stil aparte și o abordare foarte matura. “Grimus” este anagrama (aproximativa) a cuvantului “simurgh”, ce reprezinta o pasare gigantica din mitologia persana. Este, de asemenea, titlul…

- Joi pe 21 martie, va invitam la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 la un show de poveste cu Nicu Alifantis si trupa sa pentru a va prezenta showul “Alifantis & ZAN”. ZAN “… una dintre importante masti din Commedia dell’Arte, cea care aduce suflul nou al comediei, reprezentand social, prin istetimea, viclenia…

- La 10 ani de cand a parasit formația Timpuri Noi și a inființat Partizan, Artan se-ntoarce cumva la radacini. El și colegii de trupa lanseaza pe piața un disc ce va tulbura apele, caci se numește chiar "Timpuri Noi". Intr-o vreme cand caseta audio este istorie și chiar și CD-ul e pe cale sa devina,…

- Declarația lui Steve Morse vine in contextul in care cel mai recent material de studio al trupei este „Infinite”, aparut in 2017, despre care s-a spus la momentul respectiv ca ar putea fi ultimul al grupului. Discul a fost promovat printr-un turneu care a inceput la Bucuresti in mai 2017 si s-a intitulat…

- Pe 7 februarie, de la ora 21.30, BestMusic Live Concerts te invita la un concert extraordinar COMPACT, la fel de vibrant precum cele mai indragite melodii ale formatiei. Vino la Hard Rock Cafe sa asculti „Fata din vis,” „Cantec pentru prieteni,” „Esti totul pentru mine” sau „Pe tine te-am ales” dar…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 31 ianuarie, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu legenda rockului romanesc, CARGO! Infiintata la Timisoara in 1985, cargo/”>Cargo a revolutionat rockul romanesc printr-al sau hard rock, inca de la primul album “Povestiri din…