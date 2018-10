Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Fest(in) pe Bulevard continua, dupa o prima zi cu emoții și un spectacol de gala prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului. Cea de-a doua zi aduce in fața publicului un spectacol lectura, o aniversare și trei spectacole: doua din secțiunea Criza Comunicarii și una din secțiunea Invitați…

- Cea de-a șasea editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard se deschide, vineri, 12 octombrie 2018, cu premiera spectacolului MOLIERE | EREILOM. Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identitații Naționale și al…

- Rectorul SNSPA Remus Pricopie – un apropiat al lui George Maior, cel care in septembrie 2015 il inlocuia pe acesta la președinția Academiei de Științe ale Securitații Naționale, fondata de Gabriel Oprea – a lansat, marți, un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu acordat Ziare.com,…

- Una dintre cele mai importante instituții de cultura din Romania și prima scena lirica a țarii, Opera Naționala București ramane, in continuare, fara manager. Ministerul Culturii și Identitații Naționale a anunțat astazi, 9 august, ca, „in urma analizarii și soluționarii contestației, comisia de soluționare…

- Procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri, ca a constituit un grup de lucru, in urma cu aproximativ o luna, pentru a analiza achitarile din ultima perioada si pentru a se stabili daca au existat erori, precizand ca procurorii care au gresit „vor plati”. „Pentru procurori, cel mai…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunța punerea in vanzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc in perioada 12 – 21 octombrie 2018. Primii cumparatori se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, vineri, solicitarea lui Elan Schwartzenberg de a-i anula mandatul de arestare preventiva, fiind retrase si cererea de dare in urmarire internationala si mandatul de arestare, dupa ce decizia devine definitiva. Solutia poate fi contestata. „Admite cererea…