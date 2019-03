Concert Mihai Margineanu in Hard Rock Cafe Joi, pe 14 martie de la ora 21:30, va invitam la un nou show cu Mihai Margineanu la Hard Rock Cafe. Vino sa canti alaturi de unul dintre ce mai autentici si populari artisti romani la Hard Rock Cafe: “Ma iubeste femeile”, “Zarita”, “Gore din Chitila”,”Jeana”,”Aviatia” sau “Melci, scoici, raci, craci”. Mihai Margineanu este unul dintre cei mai prolifici artisti de folk iar muzica sa este inspirata, printre altele, de folclorul urban, alte piese sunt preluari ale unor cantece vechi de pahar dar Mihai intotdeauna a avut grija sa ne capteze si cu piesele sale proprii. Versurile sunt adeseori explicite,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

