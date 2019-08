Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa de heavy-metal Metallica va sustine la 14 august 2019, un concert pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul turneului "Worldwired Tour 2019", turneu in care este prezentat publicului cel de-al zecelea album al formatiei americane: "Hardwired...To Self-Destruct". Metallica este insotita…

- Trupa Metallica va sustine miercuri, 14 august, un concert pe Arena Nationala din Bucuresti. Iata care sunt regulile de acces, programul, dar si ce restrictii rutiere exista in zona, pentru cei care vor sa vina cu masina la concert.

- Trupa de heavy-metal Metallica va sustine maine, 14 august 2019, un concert pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul turneului "Worldwired Tour 2019", in care va fi prezentat publicului cel...

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti, societate in pragul falimentului, a efectuat un studiu comparativ intre costurile incalzirii in sistem centralizat si cele cu o centrala termica, in contextul in care din ce in ce mai multi oameni se debranseaza.

- Concertul pe care trupa americana thrash Metallica il va sustine pe 14 august la Arena Nationala din Bucuresti va incepe la ora 20:15, potrivit organizatorilor, Emagic, anunța news.ro.Trupele Ghost (Suedia) si Bokassa (Norvegia) vor concerta intre orele 17:45 si 19:45. Accesul la concertul…

- Legendara trupa heavy metal, Metallica si-a uimit fanii din Rusia. In timpul unui concert sustinut la Moscova, rockerii au cantat piesa "Gruppa Krovi" de Viktor Toi, considerat o legenda a muzicii rock rusesti. Acesta este o traditie a trupei.

- Una dintre cele mai cunoscute trupe rock a lumii revine in Romania. Este vorba despre Metallica, cu un nou concert la București, pe 14 august 2019, in cadrul turneului WordWired Tour. Dupa 100 de milioane de albume vandute in toata lumea, concertele Metallica sunt adevarate spectacole, in care biletele…

- Legendara trupa rock "BI-2" a revenit in Moldova. In premiera, formația rusa a fost acompaniata de o orchestra simfonica de la noi. Spectacolul a avut loc, aseara, pe scena Palatului Național "Nicolae Sulac".