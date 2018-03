Concert Joe Satriani la Bucuresti pe 25 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- Muzicianul american Joe Satriani, unul dintre cei mai mari chitaristi din lume, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 25 iulie, in cadrul "What Happens Next Tour", potrivit organizatorilor.

- Echipa de rugby CSM Bucuresti vizeaza castigarea primului trofeu din istoria sa, sambata, in finala Cupei Romaniei, la Cluj-Napoca, in fata echipei CSM Stiinta Baia Mare. ''Tigrii'' sunt pregatiti de finala, dupa ce au invins in penultimul act castigatoarea ultimelor editii ale competitiei,…

- Chitaristul Joe Satriani va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 25 iulie, in cadrul turneului „What Happens Next”, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Operatiune MONSTRU! DIICOT si Politia din Franta au DESTRUCTURAT o grupare de hoti. Prejudiciul sare de 1 MILION de euro Joe Satriani,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate scazuta, valabile in Capitala si in alte sase judete, in orele...

- HOLLYWOD UNDEAD ajung in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane! Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane de views pe Youtube. Biletele au fost puse in vanzare pe…

- Edtia a saptea a festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM si SONATA ARCTICA, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii…

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA) prezentata de BUCOVINA. Aceasta este o idee experimentala, o reproducere a showului din fiecare an din iarna al trupei Bucovina de la Arenele Romane dar facut vara, gandita ca o incercare de a revigora scena metal…

- Zdob si Zdub, Gandul Matei, Alex Calancea band & Guz, Cuibul si Siaj vor urca pe scena pe 24 martie, la editia de Centenar a concertului #dinBasarabia, la Arenele Romane din Bucuresti. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Prut, sustinut de Institutul Cultural…

- Iata ce anunța Consiliul Județean, instituția in subordinea careia funcționeaza ADD: „Pentru ambele loturi s-au inscris cate 10-10 firme de proiectare. Dupa parcurgerea etapelor de licitație și pana pe data de 7 martie 2018 nefiind depuse contestații, au fost declarate caștigatoare…

- Conducatorii clubului din capitala au profitat din plin de pauza competiționala și s-au mișcat pe piața transferurilor, intarind echipa. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internaționalul Johannes van Heerden, acum, inainte de duelul cu Steaua, din Cupa Romaniei, “tigrii” au mai…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, joi, lotul de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia, din preliminariile Campionatului European de handbal feminin. Lotul este urmatorul: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Eliza Buceschi (ASC Corona Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea), Bianca…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, într-o vizita oficiala, ocazie cu care se va întâlni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 Iulie, la Romexpo, in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania - un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu multi decibeli si aceeasi muzica heavy metal ce ne incanta inca din…

- Editia a saptea a festivalului Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii de la Skeletonwitch.…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Ofiterii si procurorii specializati in combaterea crimei organizate au efectuat 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Dambovita si Giurgiu in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in fals de moneda.

- O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni de o ambulanța condusa de un șofer beat. In urma impactului femeia a decedat. O femeie a fost ucisa pe trecerea de pietoni in Bucuresti, iar fiica sa este in stare grava dupa ce o ambulanta condusa de un sofer baut le-a lovit in plin.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, discuta, la ora transmiterii stirii, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, intalnirea avand loc in biroul presedintelui Camerei din Parlament.

- CSM Bucuresti mizeaza si pe continuitate in noul sezon. Cinci dintre handbaliste au decis sa prelungeasca intelegerea cu echipa campioana a Romaniei. Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Majda Mehmedovic si Iulia Curea vor continua alaturi de gruparea bucuresteana. Capitanul Tigroaicelor,…

- Festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primul headliner confirmat este trupa finlandeza de melodic metal, CHILDREN OF BODOM care revine la Bucuresti dupa 5 ani la editia a 7-a a festivalului. Olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii…

- Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si…

- Anca Lupeș, un nume cunoscut in lumea muzicala din Romania, a fost invitata sa participe intr-un juriu internațional de experți, la preselecțiile pe care germanii le organizeaza pentru a-și desemna reprezentanții la Eurovision. Romanca face parte dintr-o companie selecta, alaturi de oameni de showbiz…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Lady Gaga și-a anulat zece concerte in Europa. Lady Gaga a anuntat, prin intermediul unui comunicat, postat pe pagina sa de Facebook, ca isi anuleaza zece concerte pe care urma sa le sustina in Europa, din cauza unor dureri insuportabile. Show-urile din Londra si Manchester sunt printre cele anulate.…

- Trupa Massive Attack canta la București pe 21 iunie, la Arenele Romane Trupa Massive Attack va susține, pe 21 iunie, un concert la Arenele Romane din București. Trupa Massive Attack a luat naștere la Bristol, cu 30 de ani in urma, și este considerata un pionier al genului trip hop și inovatoare a muzicii…

- Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, iar biletele au fost puse in vanzare joi. In deschiderea concertului de la Bucuresti va urca pe scena trupa hip-hop scotiana Young Fathers.

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numeste “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar si alte piese deja…

- Carla’s Dreams revine pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane, din București, pe data de 5 mai, incepand cu ora 19:00, in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records!

- Carla’s Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Doua echipe de elevi de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava au fost premiate in cadrul Concursului de dezbateri științifice "Debats-toi", competitie organizata de Liceul Francez "Anna de Noailles" din Bucuresti, a V-a ediție.Dezbaterile s-au desfașurat in ...

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Femeia injunghiata mortal, vineri, de sotul, intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, avea ordin de restrictie impotriva acestuia din noiembrie 2017. Ordinul, valabil pentru 6 luni, a fost emis de Judecatoria Sectorului 2. Femeia, in varsta de 38 de ani, care era si directoarea gradinitei unde…

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei, pe strada Agricultori nr.54. Femeia a fost preluata de ambulanta in stop cardio-respirator si a fost transportata la Spitalul Floreasca, starea ei fiind foarte grava. UPDATE Ranile femeii…

- Teo Trandafir are o cariera de invidiat in televiziune, dar inainte de a deveni celebra, vedeta a facut diverse meserii. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir, care locuiește intr-o casa cu chirie , este una dintre cele mai cunoscute vedete din lumea divertismentului de la noi. Are o cariera de…

- Trupa de rock finlandeza Children of Bodom revine in Romania, pentru a concerta la cea de-a saptea editie a festivalului Metalhead Meeting, care va avea loc la Arenele Romane din Bucuresti, pe 6 si 7 iulie.

- Festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primul headliner confirmat este trupa finlandeza de melodic metal, CHILDREN OF BODOM care revine la Bucuresti dupa 5 ani la editia a 7-a a festivalului. Multe alte trupe vor fi anuntate in lunile care urmeaza.…

- Kreator, Vader si Dagoba canta la Bucuresti pe 25 ianuarie 2018 la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) in cadrul primului mare show de metal al anului ! Concertul face parte din turneul Kreator – “Gods Of Violence”, nume purtat si de cel mai recent album al germanilor, turneu care ajunge in…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA). Aceasta este o idee experimentala, gandita ca o incercare de a revigora scena metal romaneasca, prin identificarea unor posibile noi talente si scoaterea lor „mai in fata”, in cadrul unui eveniment de amploare.…

- Intr-un interviu acordat, marti, postului BBC Radio 2, Eric Clapton a spus ca, nu numai ca a devenit dificil pentru el sa cante la chitara, ci si ca sufera de tinitus, o afectiune care provoaca pierderea auzului. "Voi continua sa lucrez. Voi sustine un concert in Hyde Park (la British Summer…

- Cadrele didactice titulare din Vrancea nu vor mai putea ține blocate posturile cu anii, pentru ca un proiect de lege aflat in Parlamentul Romaniei ar urma sa interzica acest lucru. Astfel, parlamentarii vor sa interzica prin lege unitaților de invațamant sa mai țina blocate posturile unor titulari care…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in lift, intr-un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti. Barbatul, care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele si a fost retinut pentru 24 de ore.

- Autoritatile locale mai au nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. Este vorba de canalizarea pluviala…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii in lift, intr-un bloc din București a fost prins de polițiști. Barbatul, care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, și-a recunoscut faptele, informeaza

- Superstarul Bruno Mars face echipa cu revelatia hip-hopului in 2017, Cardi B pentru un nou remix al “Finesse”, extras de pe al treilea album al artistului – 24K Magic, nominalizat la GRAMMY. Mars a avut un 2017 plin, cu șase nominalizari la GRAMMY, inclusiv recunoașterea in “Big Three” cu 24K MAGIC…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Miercuri, pe 17 ianuarie, de la ora 21:30, pentru a doua oara la Hard Rock Cafe dupa showul sold out din martie 2017, Bucovina va invita la un special exclusive show care nu trebuie scapat in cadrul unui show METALHEAD si BestMusic Live Concerts ! Castigatoare a numeroase premii METALHEAD Awards an…