- Organizatorii Festivalului Jazz in The Park anunta ca fondatorul proiectului Buena Vista Social Club, Juan de Marcos Gonzales, o legenda a muzicii cubaneze, impreuna cu trupa Afro-Cuban All Stars vor deschide, pe 21 iunie, a sasea editie a Festivalul Jazz in the Park, la Opera Maghiara din Cluj.

- Doru Octavian Dumitru ajunge la Cluj-Napoca. Cunoscutul artist nu mai are nevoie de nici o prezentare. Spectacolele sale sunt unice iar Tuneul „AI DREPTATE DRAGA MEA” va confirma acest lucru. Doua ore de comedie pura va vor face sa va simtiti mai bine si sa priviti viata cu mai mult optimism. Biletele…

- Cunoscuta artista jazz Luiza Zan continua seria evenimentelor prezentate in rol de curator și va aduce pentru brașoveni, in Club Rockstadt o pleiada de artiști jazz, atat romani cat și internaționali, in cadrul unor seri de virtuozitate și maiestrie muzicala. Miercuri, 14 martie 2018 …

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Antrenorul principal al nationalei Romaniei, Lynn Howells, antrenorul care pregateste treisferturile, Rob Moffat, si cel al pachetului de inaintare, Massimo Cuttitta, au demisionat, sambata, dupa meciul castuigat de "stejari", la Buzau, cu Belgia, informeaza FR Rugby.

- Odata cu reunirea lotului national de senioare, programata in 15 martie, in vederea pregatirii si sustinerii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European, a sunat “adunarea” si Gheorghe Tadici pentru lotul national de tineret. Echipa nationala de tineret a Romaniei se va reuni la Cheile…

- Pe teritoriul Dendrariului din Capitala ar putea sa apara un skate park, trasee noi pentru bicicliști, iar orarul de funcționare a gradinii ar putea fi prelungit pina la miezul nopții. Declarațiile in acest sens au fost facute astazi in cadrul unei mese rotunde organizate la Primaria Chișinau. Potrivit…

- Mai multe nume din estrada naționala, dar și cunoscuți interpreți de peste hotare iși unesc forțele intr-un show de excepție la Filarmonica naționala, pe 17 martie. Surprizele primaverii au și un scop caritabil. „Vin Surprizele Primaverii” – astfel ne anunța regizoarea și producatorul spectacolului,…

- Presiunile exercitate asupra membrilor Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, care au decis boicotarea simularii examenului de evaluare nationala, sunt foarte mari, a declarat, pentru AGERPRES, George Purcaru, prim vicepresedinte FSLI. Acesta a precizat ca au fost cazuri in care…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a vorbit despre Razvan Raț, care se antreneaza de cateva zile cu formația alb-roșie. Jucatorii "cainilor" l-au adoptat deja pe internaționalul roman. "Ne știm de 20 de ani, am fost colegi la juniori, iar Razvan a ales sa antreneze cu noi. L-am primit cu brațele…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Etapa județeana a olimpiadelor de limba și literatura romana pentru elevii de gimnaziu și de liceu s-a incheiat, cu rezultate meritorii pentru elevii nemțeni. Lotul de elevi care va reprezenta județul Neamț la olimpiada naționala de Lingvistica este format din elevii care au obținut locul I la etapa…

- Casa de Pensii Buzau a primit recent peste 2.400 de bilete de tratament in statiunile balneoclimaterice din tara. Pensionarii interesati sunt deja asteptati de la sfarsitul saptamanii trecute la sediul institutiei, pentru a ridica biletele. Cele mai multe dintre aceste, peste 1800 sunt pentru Statiunea…

- Teo, Vio și Costel fac show de aproape 15 ani și au contribuit fenomenul de stand up și la dezvoltarea lui in țara noastra! Show-ul va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19.00, iar baieții se vor dezlanțui pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timișoara! In prezent cei trei au clubul…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa similara a Croatiei, cu scorul de 58-56 (21-26), in cea de-a treia partida din grupa D a preliminariilor europene ale CM2019. Pentru Romania au marcat Kuti 16 puncte, Cate 13, Nicoara 8, Nicolescu 7, Mandache 5,…

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- Spectacolul „Micul Prinț”, intr-o montare minimalista a celor de la Red Nose Society, cu 3 actori și 3 instrumente, care ii va purta pe spectatori pe toate planetele vizitate de personajul central, este o poveste emoționanta presarata cu personaje comice și situații inedite, toate acompaniate…

- Cei 60 de semifinalisti care au intrat in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical. Anul acesta selectia nationala a concursul Eurovision a fost structurata in cinci semifinale acestea fiind organizate la Focsani , Timisoara , Craiova , Turda…

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- Membrii legendarei trupe Judas Priest revin la București pe 22 Iulie, la Romexpo, unde vor susține un concert in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o producție fantastica, total noua, publicului din Romania - un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu mulți decibeli…

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabusit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic, scrie digi24.

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu a sustinut, in plenul Parlamentului European, ca statul de drept are probleme in Romania, mentionand ca in tara noastra au fost date intr-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranta nationala decat de catre FBI.

- Cugireanul Bogdan Borza l-a invins, duminica, 4 februarie, cu scorul de 6-3, 6-2 pe Christophe Tholl, in ultimul meci al intalnirii de Cupa Davis Romania – Luxemburg, desfașurat la Piatra Neamț. Naționala tricolora s-a impus astfel cu scorul general de 4-1 si s-a calificat in turul secund al Cupei Davis,…

- In plina stagiune aniversara, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești continua sa susțina tinerele talente, așa cum sunt și artiștii aflați la inceput de drum, a caror cariera concertistica se anunța a fi de un real succes. Astfel, in Sala de concerte “Ion Baciu”, maine, de la ora 19:00, va avea…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Spectatorii Filarmonicii din Sibiu au putut asista joi, pentru prima data, la repetitiile unui concert simfonic, in care Florin Piersic este narator, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Laurentiu Straut. "Niciodata Filarmonica nu a mai vandut bilete la repetitii, de cand sunt…

- Carla's Dreams va prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja indragite de fanii artiștilor, intr-un show numit "Monomaniac". "Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținand cont ca este al treilea de acest tip - consideram ca ne putem permite sa…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Astra Giurgiu, din etapa…

- Lotul Romaniei pentru meciul cu Germania din Rugby Europe International Championship. 30 de jucatori pregatesc jocul de pe 10 februarie, de la Cluj-Napoca. Naționala de rugby se pregatește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe…

- Inca un tanar de viitor a semnat cu o echipa importanta din fotbalul occidental. Alexandru Despa, 15 ani și 9 luni, s-a antrenat cateva zile cu cei de la Espanyol Barcelona, iar catalanii și-au dat acordul pentru a semna cu puștiul format de ACS Juniorul București. Lucru ce se va intampla in primavara,…

- La Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava se va juca, pe 25 februarie, piesa "Fidelitate", a lui Chazz Palminteri, scenarist, regizor, actor si producator de origine italiana. Biletele costa 100 sau 80 lei (in functie de asezarea in sala) si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a ...

- Sepsi Sf. Gheorghe a confirmat transferurile lui Marko Simonovski, un macedonean in varsta de 26 de ani, și al lui Benjamin Kuku (22 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani. Sepsi este cea mai activa formație din Liga 1 in aceasta iarna. Oficialii formației au anunțat astazi inca doua mutari.…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni ca, in privinta realizarii podului suspendat peste Dunare, de la Braila, "s-a intrat in linie dreapta", acesta fiind "un obiectiv major" si "un element de siguranta nationala"."S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta…

- Nationala masculina de handbal a debutat cu dreptul in preliminariile Campionatului Mondial din 2019, dupa ce s-a impus la Bolzano cu 34-24 in fata echipei gazde, Italia. Tot azi, in turneu de calificare al grupei a 3-a, Ucraina a invins I. Feroe cu 30-22. Vineri, de la ora 17:30, tricolorii vor…

- Biletul zilei din fotbal 10 ianuarie. Meciuri din cupele naționale ale Spaniei și Angliei. Biletul Zilei conține pronosticuri pentru Villarreal vs Leganes, meci din Copa del Rey, dar și pentru super derby-ul dintre Chelsea și Arsenal, care va avea loc in cadrul Carabao Cup (Cupa Ligii Angliei). Acestea…

- Cu o existenta de peste 18 ani pe scena muzicala romaneasca, artistii au reusit de-a lungul timpului sa isi imprime un stil muzical propriu si inconfundabil, care iți ramane in suflet odata ce il asculți. Joi, 18 ianuarie, dupa ora 21:30, fanii muzicii folk sunt invitați la o seara excepționala…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…

- CFR Calatori introduce in perioada 1 ianuarie – 28 februarie programul „Trenurile Zapezii 2018”, cu reduceri tarifare de pana la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit CFR Calatori,…

- Joi, pe 18 ianuarie, te asteptam la un nou concert cu DELIA in cadrul unui show LIVE de exceptie, la Hard Rock Cafe din Bucuresti, incepand cu ora 21:30. Pentru un show total, nu vom avea mese in fata scenei pe ringul de dans ! Daca ai calatorit „Pe aripi de vant” si ai fredonat „Da, mama” sau “1234…

- Nationala de handbal masculin a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019, scrie editia.ro. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, „tricolorii” au efectuat zilele trecute un cantonament la Barcelona si vor participa in finalul anului la Yellow…

- Judas Priest canta pe 22 iulie 2018 la Romexpo, in cadrul turneului „Firepower”. Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena…

- Voq.ro Trupa Gipsy Casual se bucura de succes international Va invitam sa decoperiti Trupa Gipsy Casual, o trupa romaneasca, ce imbina acorduri excentrice de gipsy-balcanic.Avem multe trupe talentate in Romania care nu sunt atat de vizibile, insa au un public fidel care ii urmeaza concert dupa concert.…

- Michael Malarkey isi lanseaza albumul de debut, "Mongrels", pe 8 septembrie. Michael Malarkey si-a inceput cariera jucand in musical-uri precum "The Great Gatsby". Albumul "Mongrels" a fost primit cum nu se putea mai bine de catre fanii artistului, dar si de catre presa de specialitate care l-a comparat…

- Celebrul actor Michael Malarkey vine in concert la București pe 9 iunie la Hard Rock Cafe de la ora 22:30. Cunoscut pentru rolul lui Enzo din The Vampire Diaries, Michael vine in premiera in Romania pentru un concert unic, plin de emotie. Artistul este si un muzician desavarsit, acesta lansand albumul…

- Orchestra care a incantat toata planeta dea lungul deceniilor cu stilul sau inconfundabil și hiturilor sale care au fost coloane sonore a nenumarate filme de la Holywood și nu numai. Glenn Miller Orchestra vine cu un concert superb la Chișinau, in ajun de sarbatori, iar prețurile sunt exagerat de accesibile.…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora este invitatul primei conferinte la Teatrului National din noul an, care va avea loc pe 14 ianuarie, de la ora 11.00, la Sala Studio. Conferinta se va intitula: "101. Dialog cu Mihai Sora". Biletele se pun in vanzare sambata.Citeste si: Accident feroviar GRAV.…