Concert Irina Rimes la Hard Rock Cafe pe 29 martie

- Vineri, pe 30 martie, BestMusic Live Concerts va asteapta la Hard Rock Cafe de la ora 22:30 la un nou concert Robin And The Backstabbers ! Trupa a incheiat anul 2015 lansand noul videoclip „Cosmonaut” de pe mult asteptatul volum secund al trilogiei Bacovia Overdrive, „Arhanghel’sk” iar 2016 a fost un…

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- "Declarațiile de unire constituie elementul central in baza carora politicienii partidelor pro-ruse din Republica Moldova iși vor construi campania electorala pentru electoratul acestora ținta și aici ma refer la cetațenii moldoveni de origine rusa, cat și la cei cu nostalgia gloriosului trecut sovietic…

- Veronika Stolli, cunoscuta mai ales publicului din Republica Moldova, este in culmea fericirii. Ea va deveni mamica, pentru a doua oara, in 2018, informeaza SHOK.md. Dupa ce anul trecut și-a unit destinul cu medicul Sergiu Bantuș, in acest an artista va aduce pe lume rodul iubirii lor.…

- INNA va urca din nou pe scena de la Hard Rock Cafe, intr-un show live full band. Artista va prezenta publicului hiturile care deja au facut-o cunoscuta: “Hot”, “Cola Song”, “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “P.O.H.U.I”, dar și piese noi de pe albumul “Nirvana”, lansat la finele anului trecut. INNA va avea și…

- Liderul PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, a interpelat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, pe tema vizelor de flotant obtinute intr-un numar incredibil de catre cetatenii din Republica Moldova.

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a castigat etapa locala a competitiei CFA Institute Research Challenge organizata la Bucuresti de Asociatia CFA Romania, potrivit unui comunicat al organizatiei. Asociatia CFA Romania, organizatie membra a CFA Institute (SUA) - asociatia profesionistilor din…

- Pe 13 si 14 martie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts va invita la Hard Rock Cafe la doua showuri alaturi de cel mai in voga artist roman al momentului si cel mai probabil al ultimilor ani: SMILEY. Smiley este pregatit sa va prezinte si noul sau album, Confesiune, lansat recent! Artistul care…

- Buzaul a fost invitat, la sfarsitul lunii trecute, la forumul regional LabelFrancEducation, organizat, la Bucuresti, de Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania. Evenimentul a fost dedicat promovarii excelentei in invatamantul bilingv francofon din noua tari din Europa Centrala, Orientala…

- Republica Moldova i-a comemorat ieri, pe cei care si-au pierdut viata in razboiul din Transnistria, la 26 de ani de la declansarea acestui conflict. Luptele au durat cateva luni, dupa care conflictul a devenit inghetat, iar incercarile de a-l reglementa au esuat pana in prezent. Transnistria este si…

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Schema de spalare a banilor, cunoscuta sub denumirea "Laundromat" a fost descoperita datorita presei de investigație din Republica Moldova și oprita dupa implicarea autoritaților de la Chișinau.

- Voluntari din Valea Ciorii au reusit miercuri seara, dupa aproape doua ore, sa scoata din nameti, cu o vola, trei persoane din Republica Moldova, inzapezite la marginea localitatii brailene Baraganu. Cei trei se aflau de peste patru ore intr-un autovehicul blocat in nameti. …

- Brasovul ar putea gazdui la vara o expozitie a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. Evenimentul ar urma sa aiba loc intre 15 si 17 iunie in Piata Sfatului.

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Premierul Viorica Dancila se va afla astazi la Chisinau, pentru o vizita oficiala in cursul careia va avea convorbiri si declaratii comune cu premierul moldovean Pavel Filip si va participa la inaugurarea Asociatiei Investitorilor Romani din Republica Moldova.

- Declarațiile simbolice de Unire semnate de peste 50 de localitați din Republica Moldova starnește polemici in societate. Dupa PSRM și autoritațile regionale și locale din UTA Gagauzia au manifestat nemulțumiri. Astfel, in cadrul unei ședințe a reprezentanților comunitații gagauze, aceștia au numit anul…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii…

- Pana in anul 2028, in Republica Moldova va fi creat un sistem de monitoring integrat al calitații aerului, raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și prin transpunerea legislației europene la nivel național.

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Socialistii moldoveni continua atacurile la adresa unionistilor din Republica Moldova. Mai nou, acestia ar fi inceput sa distribuie pliante prin sate, care reprezinta copiile declaratiilor simbolice de unire semnate de mai multe primarii din tara, pe care este scris: „Tradatori de neam si tara”.

- Republica Moldova nu are nevoie de razboi civil sau de niște confruntari interne, ale caror efecte pot avea consecințe grave. Declarația ii aparține președintelui Mișcarii de Tineret „Voievod”, Nicolae Pascaru, care este de parere ca declarațiile de unire semnate de unele localitați din țara sunt, de…

- La data de 20 februarie curent, Olga Coptu, șef al Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a avut o intrevedere cu Generalul–maior Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pentru a discuta despre posibilitațile de

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Este planificat ca urmatoarea misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional sa lucreze in Republica Moldova, in a doua jumatate a lunii martie 2018. Despre acest lucrus-a vorbit in cadrul reuniunilor, pe care le-au desfașurat președintele Bancii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, directorul…

- O investigație Rise dezvaluie cum in Republica Moldova se fac "sume impunatoare de bani din donațiile oamenilor". "Identifica minori grav bolnavi, le fac publica povestea și aduna sume impunatoare de bani din donațiile oamenilor. Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde…

- "A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania. Au fost emise Hotarari semnate de primari si de consilierii locali. Alooooo! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului! Se aude? A inceput Unirea!", scrie Traian…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola in Republica Moldova. Ca si in primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de sapte ani din orasul Rascani, care, in prima saptamana a noului an, s-a aflat cu parintii in orasul Odesa, unde se atesta o situatie…

- Grupul Purcari s-a listat astazi la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul WINE, fiind prima companie din Republica Moldova care realizeaza aceasta performanta dupa o Oferta Publica Initiala (IPO) pentru 49% din actiunile sale.

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Operațiune de salvare in plina desfașurare in Marea Neagra. O nava sub pavilion Republica Moldova este in pericol sa se scufunde. Cei șapte oameni aflați la bordul ambarcațiunii au cerut ajutorul autoritaților romane, informeaza Digi24.ro.

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Patru pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost operați cu succes la un spital privat din capitala, intervenția fiind o premiera pentru Republica Moldova. Intervențiile chirurgicale complicate, virsta la care au fost operați pacienții, dar și abordarea inovativa inscriu aceste operații in rindul…

- Sedus virtual, abandonat și cu banii luați! Un timișorean a fost victima unei escrocherii pe Facebook, dupa ce s-a indragostit nebunește de o „cantareața” din Republica Moldova, care s-a dovedit in cele din urma ca e... barbat!

- Un timișorean i-a trimis peste 20 de mii de lei romanești unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani. In spatele contului de Facebook al așa-zisei cantarețe era, de fapt, un barbat…

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cântarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Un barbat de 35 de ani a fost ridicat de mascați și polițiști dupa ce și-a creat o identitate falsa pe Facebook, pretinzand ca este o cantareața din Republica Moldova, și a convins un barbat din Timișoara sa ii trimita peste 20.000 de lei.

- Pe 9 februarie, de la ora 22.30, BestMusic Live Concerts te invita la un concert extraordinar COMPACT, la fel de vibrant precum cele mai indragite melodii ale formatiei. Vino la Hard Rock Cafe sa asculti „Fata din vis,” „Cantec pentru prieteni,” „Esti totul pentru mine” sau „Pe tine te-am ales” dar…

- Pe 1 februarie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts te invita la un show cu IRINA RIMES. Cantareata revine la Hard Rock Cafe dupa lansarea de album “Despre El” sold out din octombrie 2017 iar de data aceasta nu vom mai avea mese in fata scenei, pe ringul de dans! Nascuta in Republica Moldova, cantareata…

- Miercuri, pe 31 ianuarie, de la ora 21:30, te asteptam la Hard Rock Cafe la un concert live cu noua senzatie a muzicii romanesti, The Motans! The Motans este Denis, un tanar din Republica Moldova de 27 de ani care a decis sa isi urmeze pasiunea de a compune muzica sub un pseudonim, in urma cu putina…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, vineri, 26 ianuarie, incepand cu ora 22:30, la un concert extraordinar cu una dintre cele mai originale trupe romanesti cu un sound unic, BOSQUITO ! ondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000, trupa a abordat un fusion de rock latin…

- O mare voce a muzicii ușoare s-a stins din viața la virsta de 83 de ani. Nascuta la 12 iulie 1934 in Cahul, Republica Moldova, Lucreția „Lucky” Marinescu a incintat cu melodiile ei generații intregi. Familia artistei s-a fstabilit in 1940 la Cluj-Napoca. Artista si-a facut studiile la Liceul „Sfanta…

- Lucky Marinescu, una dintre marile voci ale scenei muzicale din Romania a incetat din viața. Cel care a facut anunțul despre deces a fost chiar fiul regretatei artiste. Cantareata de muzica usoara Lucky Marinescu a murit miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani. Anuntul despre decesul artistei a fost…

- Miercuri, pe 17 ianuarie, de la ora 21:30, pentru a doua oara la Hard Rock Cafe dupa showul sold out din martie 2017, Bucovina va invita la un special exclusive show care nu trebuie scapat in cadrul unui show METALHEAD si BestMusic Live Concerts ! Castigatoare a numeroase premii METALHEAD Awards an…