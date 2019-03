Concert Grimus in Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Basistul Megadeth, David Ellefson, vine la Bucuresti pe 17 martie in Hard Rock Cafe pentru o seara intima alturi de prietenii sai: VOI. Vom avea parte de un masterclass pentru fanii chitarei bass, de multe povesti din cariera sa si de un meet and greet cu poze complet gratuit. David va sustine si un…

- Pe 5 martie, VUNK va asteapta la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 pentru un eveniment special plin de surprize sub titulatura “Doamnelor si domnișoarelor, VUNK “. Ca de obicei la showurile VUNK, nu avem mese in fata scenei! Biletele au urmatoarele preturi: – Cu loc la masa in sala: 99 lei (doar 200 de…

- Miercuri, 6 martie , BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 la un show cu Moonlight Breakfast ! Moonlight Breakfast s-a infiintat in 2011 si a inceput in forta cariera muzicala odata cu deschiderea concertului Jamiroquai de la Mamaia. Prima piesa a trupei a putut fi auzita…

- Goran Bregovic is set to perform alongside a symphonic orchestra of 42 musicians, three violin players and a 6-person choir at the Palace Hall on April 2, the show being played for the first time in the Capital, informs a release sent to AGERPRES. Tickets are available for 140-320 lei, depending…

- Goran Bregovic revine la Sala Palatului, pe 2 aprilie, pentru un show in premiera, in care va canta alaturi de o orchestra simfonica formata din 42 de artisti, trei violonisti si un cor de sase persoane, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Biletele pot fi achizitionate la preturi cuprinse…

- BestMusic Live iti prezinta un concert de neuitat cu Lucia, joi 24 ianuarie in Hard Rock Cafe. Lucia este o cantareata romana de muzica pop-soul. Ea si-a facut debutul in februarie 2012 prin intermediul unei preluari a piesei „Silence” in original de The MOOoD. Versiunea sa a cantecului a depasit 11…

- Michale Graves (ex Misfits), vocea inconfundabila a perioadei de aur a trupei, vocea pieselor Dig Up Her Bones sau Descending Angel, canta la Bucuresti pe 9 ianuarie in Club Quantic! Michale Graves este un artist din Statele Unite a carui cariera a inceput in 1995 cand a preluat rolul de solist al formatiei…

- Sir Tom Jones va canta la CLuj-Napoca, in 26 iunie 2019, la BT Arena.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ…