- Vioara, vedeta pe scena Filarmonicii din Cluj Filarmonica de Stat ”Transilvania” propune pentru vineri, 16 martie, de la ora 19.00 la Colegiul Academic, o seara in care vedeta va fi vioara, intr-un program care imbina lucrari de Silvestri, Ceaikovski și Beethoven, toate sub bagheta dirijorului Horia…

- Trupa Brio Sonores, caștigatoarea emisiunii Romanii au Talent 2014, va susține un concert caritabil, pe 31 martie 2018, in Sala Sporturilor din Dej. Concertul caritabil organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați „Santul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir”, in…

- Concert de piese religioase pentru cor, orga si orchestra la Sala Radio Miercuri, 14 martie, de la ora 19, la Sala Radio, Orchestra de Camera Radio si Corul Academic Radio, alaturi de invitatii speciali, sopranele Cristina Radu si Antonela Bârnat, de tenorul Adrian Dumitru si de basul…

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena”, organizeaza duminica, 18 martie 2018, ora 19:00, concertul intitulat „RITUAL DE PRIMAVARA”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac și Cvartetul Passione…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, duminica, 18 martie 2018, de la ora 19:00, concertul intitulat „Ritual de Primavara”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac…

- Filarmonica Moldova Iasi Stagiunea 2017-2018 dedicata Centenarului Marii Uniri Orchestra simfonica Dirijor: Mihnea Ignat Solist: Razvan Suma, violoncel Joaquin Turina – La oracion del torero, op.34 Robert Schumann – Concert pentru violoncel și orchestra Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia Manfred, op.…

- Compania „St. Petersburg Classical Ballet of Andrei Batalov’’ revine pe scena Operei Naționale Romane din Timișoara cu un spectacol-eveniment: Frumoasa din Padurea adormita, balet in trei acte și un prolog, de Piotr Ilici Ceaikovski, cu un libret de I. Vsevolojski și M. Petipa dupa povestea lui Charles…

- În ceea ce privește programul de vineri, Orchestra Filarmonicii de Stat ”Transilvania” va interpreta un program divers, din care vor face parte: Simfonia pentru instrumente de suflat a lui Igor Stravinsky, Concertul în do minor pentru pian, trompeta și orchestra, op. 35 al…

- Concert educativ la Filarmonica Cluj Filarmonica Cluj ii invita pe clujeni la doua evenimente, atat la seara obișnuita de concert de vineri (2 martie), cat și la un concert educativ (3 martie), care va conține selecțiuni din suita simfonica Șeherezada, pe care vor fi interpretate texte din 1001 de nopți.…

- Teo, Vio și Costel fac show de aproape 15 ani și au contribuit fenomenul de stand up și la dezvoltarea lui in țara noastra! Show-ul va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19.00, iar baieții se vor dezlanțui pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timișoara! In prezent cei trei au clubul…

- La concertul de sarbatori, orchestra a fost dirijata de Juan Cantarell. Prezent din nou in aceasta seara, Cantarell va deschide programul cu una dintre cele mai reusite uverturi din creatia lui Gioachino Rossini – Cenusareasa. Tinerii artisti, care vor interpreta Concertul pentru doua piane si orchestra…

- Miercuri, 21 februarie, de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio aduce in prim-plan viola la Sala Radio, avandu-l ca invitat pe violistul de origine romana Daniel Vagner. Fost membru, in studenție, al Orchestrei Studenților din Țarile de Est, condusa de Sir Yehudi Menuhin, și format ulterior la Conservatorul…

- Va anuntam cu bucurie ca Orchestra de Camera UNIREA continua seria concertelor aniversare dedicate Centenarului Marii Uniri, cu un „Concert de… FAURAR”, care va avea loc luni 26 februarie 2018, ora 19.00, la Sala Mare a Ateneului Popular. Februarie, ''Faurar'' sau ''luna lupilor'', era considerata…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- În Sala de concerte a &rdquoPalatului Lyra&rdquo are loc sâmbt 10 februarie 2018 ora 1800 un concert simfonic susinut de Orchestra de camer a Filarmonicii &rdquoLyraGeorge Cavadia&rdquo dirijor Petrea Gogu solist Alexandru Duda fagot membru al Orchestrei Simfonice Bucureti i prim fagotist...

- Pe 8 martie, incepand cu ora 20.00, la Casa de Cultura din Suceava este programat un concert extraordinar susținut de interpretul moldovean de muzica ușoara Ion Suruceanu. Concertul se intituleaza „Sarut, femeie, mina ta!”. Alaturi de Ion Suruceanu, pe scena vor mai urca solistii Mariana Pisica, Cristina…

- Miercuri, 7 februarie, de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio va canta live in compania trompetistului jazz Sebastian Burneci, care aduce la Sala Radio proiectul Unspoken, un experiment muzical unic in Romania, prin interferența intre jazz și muzica contemporana. La pupitrul dirijoral se va afla…

- Filarmonica brașoveana a adus in atentia publicului vineri, 2 februarie 2018, un Concert Simfonic Extraordinar, marcat de particularitatea de debut a doua lucrari aflate in programul muzical al acestei seri ce a deschis luna februarie. Astfel, concertul a reunit in cadrul programului Concertul pentru…

- In plina stagiune aniversara, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești continua sa susțina tinerele talente, așa cum sunt și artiștii aflați la inceput de drum, a caror cariera concertistica se anunța a fi de un real succes. Astfel, in Sala de concerte “Ion Baciu”, maine, de la ora 19:00, va avea…

- Din programul spectacolului fac parte lucrari de Serghei Rahmaninov, Concertul nr. 3 pentru pian si orchestra in re minor, op. 30, si de Alexander Glazunov, urmand sa fie interpretata Simfonia nr. 4 in mi bemol major, op. 48, care va putea fi ascultata aici in prima auditie. Biletele sunt puse in vanzare…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Compania ”St. Petersburg Classical Balet” danseaza ”Lacul lebedelor” la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, sambata, 10 martie 2018, la ora 20:00. Iubitorii dansului clasic sunt invitați la un spectacol de excepție, interpretat de o companie-fanion a școlii de balet rusești. Vedetele spectacolului…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Un recital extraordinar Mozart are loc astazi, de la ora 19:00, la Filarmonica “Paul Constantinescu”, protagoniști fiind doi dintre soliștii filarmonicii ploieștene Cezar Ouatu -unul dintre cei mai importanți contratenori ai momentului și Ioana Maria Lupașcu – pianista de renume internațional. Programul…

- Filarmonica oradeana va sustine, joi, un concert vocal-simfonic dedicat compozitorului Felix Mendelssohn - Bartholdy, pentru Simfonia "Lobgesang" (''Imn de slava''), fiind invitati trei tineri solisti vocali romani, alaturi de corul filarmonicii, sub bagheta dirijorului Romeo Rimbu.…

- Orchestra de Camera UNIREA deschide seria concertelor aniversare dedicata Centenarului Marii Uniri, prin concertul de luni 29 ianuarie, ora 19.00, de la Sala Mare a Ateneului Popular. O misiune asumata cu mare placere, mai ales pentru ca este singurul ansamblu simfonic numit UNIREA. De aceasta data…

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitați sa ia parte la un concert susținut de Orchestra de Camera Lyra Gorjului, eveniment ce va avea loc in data de 25 ianuarie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Concertul pe...

- Orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat din Botosani, aflata sub bagheta dirijorului Iulian Rusu, director artistic al institutiei similare din Brasov, va pune in scena un spectacol cu totul si cu totul buclucas.

- Primaria municipiului Drobeta-Turnu Severin și Palatul Culturii „Teodor Costescu” organizeaza in seara de miercuri, 24 ianuarie a.c., in sala mare a Palatului, la ora 19,00, un spectacol folcloric extraordinar dedicat Unirii Principatelor Romane. Concertul este susținut de indragiții soliști vocali…

- Din acest an, concertele simfonice saptamanale ale Filarmonicii Brasov vor avea loc vineri seara, iar evenimentul acestei saptamani este un concert simfonic, programat pe 19 ianuarie, de la ora 19. Dirijorul acestui spectacol este Natalia Ponomarchuk din Ucraina, iar solist este japonezul Issei Kurihara,…

- Este un spectacol despre nemurire pentru ca Madalina Manole va ramane mereu in amintirea celor care au iubit-o și carora li s-a dedicat, prin cantec. Plecand prea devreme din lumea pe care a iubit-o, ea a zdrobit multe inimi, iar pentru mulți dintre cei care au cunoscut-o și au apreciat-o, amintirea…

- Miercuri, 17 ianuarie, ora 19.00, Orchestra de Camera Radio prezinta, la Sala Radio, un concert in care vor evolua tineri instrumentiști romani de talent, caștigatori ai ultimelor doua ediții ale concursului Drumul spre celebritate. Dupa nume deja cunoscute, lansate in urma acestui concurs, cum sunt…

- Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de stat din Oradea va fi sustinut joi, vineri si sambata cu casa inchisa, sub bagheta dirijorului japonez Shinya Ozaki, fiind al patrulea an consecutiv cand acest concert este prezentat de trei ori. Potrivit directorului artistic Vasile Foica, programul…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii “Oltenia” va sustine in data de 12 si 13 ianuarie un concert extraordinar de Anul Nou. Concertul se va desfasura cu casa inchisa, toate biletele fiind epuizate. Iata programul: Dirijor: Walter Attanasi (Italia) In program: Johann ...

- Concertul simfonic de Sfantul Ioan, care ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta seara, de la ora 19.00, la Filarmonica Banatul, a fost anulat. Directorul instituției, Ioan Garboni, anunța ca motivul este faptul ca mai mulți soliști sunt bolnavi. “Filarmonica Banatul anunța publicul meloman ca, din cauza…

- Saptamana 8 - 14 ianuarie 2018 la Filarmonica „George Enescu”: Stagiunea de marti seara Marți, 9 ianuarie 2018, 19:00 - 21:00 Sala mica Recital de pian Cadmiel Boțac Program: Ludwig van Beethoven Sonata in fa minor, op. 57, „Appassionata” Frederic Chopin Sonata nr. 2, in si bemol minor,…

- Biletele la tradiționalul concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena sunt, din nou, la un click distanța. Daca aveți puțin noroc, in 2019 ați putea urmari evenimentul chiar din sala de spectacole. In perioada 2 ianuarie – 28 februarie va puteți inscrie la tragerea de sorți care va desemna posesorii…

- Este cel mai mediatizat concert de muzica clasica din lume, care culmineaza cu Marsul lui Radeztky. Cine vrea sa participe la acest concert, in 2019, trebuie sa se inscrie in perioada 2 ianuarie – 28 februarie 2018, pe site-ul Filarmonicii din Viena.

- Turneul din Germania pe care balerinii Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; l au sustinut in Germania din 24 noiembrie pana in penultima zi a anului 2017 s a incheiat, sambata seara, la Schweinfurt, cu spectacolul "Craiasa zapeziildquo;, de Jean Sibelius si Edvard Grieg, in coregrafia…

- Deși cu toții sperau ca odata cu Concertul de Anul Nou, Filarmonica de Stat Arad sa se intoarca acasa, pe scena Palatului Cultural, acest lucru nu se va intampla. Lucrarile nu sunt inca finalizate, ramanand la „99% gata”, dupa cum ne declarau reprezentanții Primariei in urma cu aproape o luna. Concertul…

- VEȘTI EXCELENTE! VIAȚA CULTURALA A SIBIULUI RAMANE... „APA VIE” A SIBIENILOR!!!Toate biletele puse in vanzare de Filarmonica de Stat Sibiu pentru Concertul de Anul Nou din 2018 programat vineri 5 și sambata 6 ianuarie au fost epuizate. Read More...

- Peste 2.600 de oameni au asistat la concertul de Craciun susținut de Johann Strauss Ensemble și soprana Ana Cebotari. Doua ore a ținut spectacolul oferit de orchestra vieneza, sub bagheta dirijorului Russel McGregor. Ineditul evenimentului de marți seara s-a vazut inca de la intrare, unde buzoienii…

- Toți iubitorii muzicii clasice sunt invitați joi, 21 decembrie 2017, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Municipiul Targu Jiu, incepand cu ora 19.00 la concertul Orchestrei de Camera ″Lyra Gorjului″. „Sub bagheta dirijorului si pianistului Florin Berculescu, Orchestra de Camera va pune…

- Violonistul Alexandru Tomescu va reveni la Sala Radio, alaturi de Orchestra de Camera Radio, miercuri, de la ora 19.00, sub bagheta dirijorului Martin Panteleev, si va interpreta un program integral Mozart, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Premierul Tudose a facut ANUNTUL: 'Am depus acte pentru…

- Filarmonica de Stat Sibiu a programat Concertul de Anul Nou din 2018 vineri 5 și sambata 6 ianuarie, cu incepere de la ora 19. Alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu, pe scena Salii Thalia vor mai urca sopran CATARINA CORESI și tenorul ȘTEFAN von KORCH. La pupitrul dirijoral se…

- Pe 26 Iunie 2018, la Arenele Romane din Bucuresti ne vom intalni cu Stone Sour. Americanii vin in frunte cu Corey Taylor, solistul formatiei Slipknot. Cu nu mai putin de trei nominalizari la premiile Grammy pentru Best Metal Performance si cu un album lansat anul acest, ‘Hydrograd, album care a fost…

- In aceasta seara, Filarmonica de Stat „Banatul” din Timisoara organizeaza in sala „Capitol”, cu incepere de la ora 19, un concert simfonic cu totul aparte, sub bagheta dirijorala a lui Alexandre Myrat (Franta), cu participarea Orchestrei simfonice si a Corului „Ion Romanu”, condus de Iosif Todea. Programul…