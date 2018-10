Concert Gipsy Kings în România. Când va avea loc Concert Gipsy Kings in Romania, in luna decembrie 2018. Celebra formație Gipsy Kings, probabil cea mai importanta trupa de Flamenco și Salsa, va fi prezenta la Sala Polivalenta din Cluj Napoca pe 5 decembrie 2018, iar pe 6 decembrie, cei din București vor putea merge la concertul din Beraria H. Cunoscuți pentru hituri precum „Djobi, Djoba“ „Bamboleo“, „Volare” sau „Escucha me”, cei de la Gipsy Kings au devenit cunoscuți la nivel mondial la finalul anilor ’80 și au reușit sa vanda nu mai puțin de 18 milioane de albume in toata lumea. Albumul ”Savor Flamenco”, din 2014, le-a adus și un premiu Grammy… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

