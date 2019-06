Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra simfonica si Corul Filarmonicii „George Enescu", conduse de maestrul Horia Andreescu, vor concerta joi si vineri, de la ora 19.00, iar programul cuprinde compozitii semnate de Johannes Brahms si Piotr Ilici Ceaikovski, informeaza news.ro.Vor fi interpretate Serenada nr. 2, in la…

- Joi, 6 si vineri,7 iunie, de ora 19.00, Orchestra simfonica si Corul Filarmonicii "George Enescu", conduse de maestrul Horia Andreescu, vor avea in program Serenada nr. 2, in la major, op. 16 si Rapsodia pentru alto, cor barbatesc si orchestra, op. 53, de Johannes Brahms, si Simfonia nr. 4, in fa…

- In seara de 6 iunie, la Sala Patria din Brasov, Cristian Mandeal continua seria concertelor Brahms la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Brașov, unde a acceptat recent poziția de dirijor invitat principal. Noul episod al acestei integrale va cuprinde Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra cu Viniciu…

- Concurenti din 41 de tari au defilat duminica pe covorul portocaliu in centrul orasului Tel Aviv, in cadrul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2019, relateaza luni Reuters si dpa. Evenimentul a fost organizat in Piata Habima, unde se afla Teatrul National si Filarmonica din Israel, insa,…

- Concurenti din 41 de tari au defilat duminica pe covorul portocaliu in centrul orasului Tel Aviv, in cadrul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2019, relateaza luni Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Evenimentul a fost organizat in Piata Habima, unde se afla Teatrul National si…

- Este vorba de un concert tulburator, unde, alaturi de Corul și de Orchesta Filarmonici de Stat „Transilvania”, îi vom avea pe scena pe soliștii Diana Tugui (soprana), Orsolya Veress (mezzosoprana), Remus Alazaroae (tenor), Alin Anca (bas). Istoricul nasterii Requiem-ului…

- I-au trebuit Mariei Popovici doua turnee naționale de stand-up comedy ca sa il convinga pe Mincu sa o ceara in sfarșit in casatorie. Sute de spectacole, cu mii de spectatori ca martori, in care s-a plans ca ramane nemaritata și in sfarșit cei doi au spus ,,Da” pentru totdeauna. Ma rog, mai…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu“, dirijata de maestrul Horia Andreescu, propune pe 7 si 8 februarie , de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, un program care include doua capodopere de Johannes Brahms, Uvertura tragica, op.81 si Simfonia nr.1, in do minor, op.68, alaturi de Concertul…