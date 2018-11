Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Rogojan se reintoarce in sistemul muzical romanesc cu formula de scena deosebita intitulata 2Vibes Symphony și cu un ajutor impresionant, aproape 100 de artiști. ”Pluton” din care face parte și Laura Bretan, micuța americanca de origine romana ce a facut furori in finala ”America’s Got Talent”.…

- Miercuri 28 Noiembrie 2018 1800 în Sala Mare a Teatrului Maria Filotti Brila are loc Concertul Simfonic Extraordinar dedicat Zilei Naionale a României i Centenarului Marii Uniri concert susinut de Filarmonica LyraGeorge Cavadia Brila.Programul cuprinde lucrri ale compozitorilor E...

- Un concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri, reunind 100 de artisti in cadrul unui spectacol ce creeaza o conexiune unitara intre muzica si tehnologie, va avea loc joi, de la ora 19,00, pe scena Salii Palatului. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, alaturi de creatorii…

- Cel mai așteptat eveniment din Baia Mare, CASTANE 2018 care are loc in perioada 28 septembrie – 7 octombrie continua si azi. „CASTANE 2018”- Programul complet al zilei de Vineri, 05 octombrie 2018. Vezi cine urca pe scena… Vineri, 5 octombrie 2018 13.00 Ședința festiva a Consiliului Local Baia Mare…

- Corul de copii si tineret „Symbol” al Patriarhiei Romane sustine, sambata, 22 septembrie 2018, la Alba Iulia, un concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul, denumit „Cantand Centenarului Unirii”, va avea loc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, incepand cu…

- Corul de copii si tineret „Symbol” al Patriarhiei Romane sustine, sambata, 22 septembrie 2018, la Alba Iulia, un concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul, denumit „Cantand Centenarului Unirii”, va avea loc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, incepand cu…

- Concert extraordinar sustinut de Al Bano la Alba Iulia, duminca, 26 august, de la ora 20:30, in Piața Cetații. Cunoscut pentru hit-uri precum „Felicita” „Sempre, sempre”, „Liberta”, Al Bano a putut fi ascultat live, in Cetatea Alba Carolina, cea mai mare scena culturala din Romania. Artistul italian…

- Cea de-a patra zi a Festivalului Intercultural ProEtnica s-a incheiat cu un concert extraordinar sustinut pe scena din Cetatea Medievala Sighisoara de "grei" ai uneia dintre primele trupe de rock din Romania -...