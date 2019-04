Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta duminica, in calendarul ortodox este praznuita sarbatoarea Floriilor, celebrata cu o saptamana inainte de Paște. In acesta zi sfanta, femeile insarcinate trebuie sa țina cont de mai multe lucruri pe care trebuie sa le faca și, de asemenea, de unele tradiții și obiceiuri de la care nu trebuie…

- Elevii intra in vacanța de Paște. Cand se reiau cursurile. Aproximativ trei milioane de elevi și profesori intra in vacanța de primavara, vineri, 19 aprilie, 2019. Cate zile libere au elevii și cand se reiau cursurile.

- Guvernul regional din Madeira a decretat trei zile de doliu. Presedintele portughez, care a anuntat ca se va deplasa la Madeira in timpul noptii, si-a 'exprimat tristetea si solidaritatea tuturor portughezilor in acest moment tragic si mai ales durerea pentru persoanele apropiate ale victimelor'.…

- In perioada 26 aprilie - 1 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii pentru petrecerea sarbatorilor Pascale si turism. ”In minivacanta prilejuita de Sarbatorile de Paste si 1 Mai, CFR Calatori va opera opereaza cu intreg parcul activ de material rulant…

- In apropierea sarbatorilor pascale, voluntarii Grupului CEZ in Romania au trecut pragul Centrului de Ingrijire si Asistenta Gavana din Pitesti si au adus bucurie in viata seniorilor. In timpul petrecut impreuna, acestia au recreat atmosfera calda de #acasa, aducand traditiile si obiceiurile de Paste…

- Majoritatea romanilor (84%) a decis sa-si petreaca acasa sarbatoarea de Paste, in timp ce trei sferturi dintre acestia vor alege sa stea tot acasa de 1 Mai, releva un sondaj de specialitate, publicat luni de o institutie financiara nebancara. Astfel, conform cercetarii Provident Financial…

- Potrivit Realitatea TV, in Parlament fost votat proiectul prin care alocația copiilor cu varste de la 2 la 18 ani se va dubla. De asemenea, alocația copiilor pana la 2 ani va crește de la 200 la 300 de lei. Amendamentul a fost adoptat inițial cu 123 de voturi pentru și 119 impotriva, insa ulterior s-a…

- Reprezentanții Companiei de Drumuri au raspuns public, printr-o precizare oficiala, zvonurilor conform carora rețeaua de camere fixe a CNAIR ar fi folosita in regim de radar fix incepand de anul acesta. Inca din noiembrie 2018, presa din Romania a scris ca CNAIR și Poliția au batut palma pentru a „upgrada’…