Concert Evanescence la Arenele Romane pe 15 septembrie Pe 15 septembrie EVANESCENCE vor canta din nou la Bucuresti la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare vineri pe 3 mai pe www.iabilet.ro la ora 10:00. Primele 300 de bilete au pret special! Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa si care au ramas nemuritoare pe buzele fanilor din intreaga lume. Cu albume vandute in zeci de milioane de exemplare in intreaga lume, muzica Evanescence a fost rasplatita cu numeroase nominalizari si premii internationale,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

