Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Benzar (21 de ani) s-a despartit de FCSB. Mijlocasul a semnat cu FC Voluntari, un contract valabil pe 3 sezoane, echipa la care a fost imprumutat in returul sezonului 2017-2018, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis! Decizie atomica a CCR Randamentul…

- Vaticanul a anuntat joi numirea in functia de director al biroului sau de presa a italianului Matteo Bruni, insarcinat pana acum cu coordonarea operatiunilor media si vizitele papale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Matteo Bruni, in varsta de 42 de ani, ii succede directorului interimar Alessandro…

- Joi, 18 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 21.403 castiguri, in valoare totala de 1.128.097,94 lei. STIRIPESURSE.RO va prezinta numerele extrase.Loto 5…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel i-a acordat, joi, campioanei Simona Halep cea mai inalta distincție a Patriarhiei Romane, Crucea Patriarhala, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Salonul Sfinților Romani al Reședinței Patriarhale.Victor Ciutacu ii taxeaza pe jurnaliștii care au…

- Patru persoane au fost ranite, joi, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, din motive deocamdata necunoscute, pe un drum din județul Timiș, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timiș, accidentul s-a produs in comuna Birda, unde o mașina…

- Tetra Pak a anuntat joi inceperea testelor pentru introducerea in Europa a paielor din hartie pentru bauturi, devenind astfel prima companie de ambalaje din carton care ofera astfel de paie pentru bauturi la cutie in Europa, potrivit news.ro.Compania si-a anuntat totodata intentia de a-si…

- El a declarat, de la tribuna Congresului, ca Romania are nevoie de un presedinte puternic in contextul “vremurilor complicate din toata lumea”. “Va chem sa ducem la Cotroceni un presedinte adevarat, un presedinte al tuturor romanilor, nu doar al gastilor grupate in spatele sau, un presedinte care…

- CNA a decis in ședința de marți sa transmita un comunicat potrivit caruia, deși nu a emis o decizie privind reflectarea in audiovizual a campaniei pentru referendum, radiodifuzorii pot sa faca acest lucru.Sambata, președintele Klaus Iohannis a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului…