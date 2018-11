Concert Disturbed in premiera in Romania pe 27 iunie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Productia "Disney On Ice - Reach For The Stars" va fi prezentat in premiera in Romania, in perioada 6 - 10 februarie 2019, la complexul Romexpo, Pavilionul Central din Bucuresti, informeaza organizatorii, Amphitrion.

- DANGEROUS GAMES – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans LORD OF THE DANCE, revine, in 2019, la București, pentru o noua reprezentație fascinanta, plina de energie, ce va avea loc in premiera pe o scena in aer liber. Cel mai popular show, "Lord of the Dance - Dangerous…

- Biletele pentru premiera romaneasca a musicalului Queen - "We Will Rock You", care va avea loc pe 10 aprilie 2019 la Sala Palatului din Bucuresti, au fost puse in vanzare de luni, la preturi promotionale, scrie news.ro.Musicalul se joaca de 15 ani in 17 tari cu aproape 20 de milioane de spectatori.…

- La inceputul lunii octombrie, trupa a amanat turneul european din care facea parte si concertul de la Bucuresti, programat in noiembrie, din cauza mortii subite a fiului chitaristului Tony Rombola. Trupa Godsmack s-a format in 1995 si a lansat sapte albume de studio, bucurandu-se de un succes international…

- Deja celebra trupa tribut Brass Against, vine in premiera in Romania duminica pe 3 februarie 2019 la Hard Rock Cafe sa prezinte publicului din Romania, cunoscutele piese Rage Against The Machine dar si alte preluari cantate la tromboane, trompete si alte instrumente de alama, alaturi de o chitari, tobe,…

- Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de “Wedding and funeral orchestra”, pentru un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru! Evenimentul va avea loc pe 29 septembrie la Arenele Romane din Bucuresti. In deschiderea concertului vor urca pe scena…

- Artistul Lenny Kravitz va concerta, pentru prima oara la Cluj, la Sala Polivalenta, unde isi va promova noul sau album, "Raise Vibration". "Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca, dupa intalnirea din 2008 din Bucuresti, sa ofere…

- Pentru a treia oara in istorie, Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatului European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie și va fi gazduit de catre Circul Metropolitan. ...