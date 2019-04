Concert Delia in Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- EVERGREY revin in Romania pe 13 aprilie printr-un show care va avea loc la Hard Rock Cafe din Bucuresti de la ora 22:30. Atentie: accesul se face doar dupa ora 22:00. Nu uitati de oferta FourPack: La 4 bilete cumparate, unul este gratuit! Pune 4 bilete in cos si platesti doar 3 In deschidere vor canta…

- Sala de presa a Sf. Scaun a anunțat astazi programul detaliat al calatoriei apostolice pe care Papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019, sub genericul ”Sa mergem...

- Una dintre cele mai explozive trupe de rock alternativ din Romania, LUNA AMARA, canta vineri, 29 martie de la 22:30 la Hard Rock Cafe din Bucuresti. Fondata la Cluj in 1999 de catre Nick Fagadar si Gheorghe Farcas, Luna Amara s-a impus pe piata muzicala locala prin versurile de protest si grunge-ul…

- Basistul Megadeth, David Ellefson vine la Bucuresti pe 17 martie in Hard Rock Cafe pentru o seara intima alturi de prietenii sai: VOI. Vom avea parte de un masterclass pentru fanii chitarei bass, de multe povesti din cariera sa si de un meet and greet cu poze complet gratuit. David va sustine si un…

- Prima reacție a Spitalului Monza, dupa ce Libertatea a dezvaluit ca un fals medic a operat la clinica privata, fara a avea studii de medicina. Grupul Monza Romania anunța ca il va da in judecata pe Matteo Politi, care s-a dat drept medicul Matthew Mode. Grupul Monza anunța ca se considera parte lezata…

- Un model Dacia 1300, fabricat in 1974, a fost scos la vanzare la pretul de 8400 de euro. Proprietarul, un sofer din Craiova, promoveaza anuntul cu expresia "vehicul istoric". "Dacia 1300 reconditionata vehicul istoric, piese originale integral, aspect si functionare impecabile". Si…