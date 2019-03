Avarie in Constanta! Ce strazi sunt afectate

S.C. RAJA S.A. a comunicat in data de 27.03.2019 ca intrerupe alimentarea cu apa rece a punctului termic nr. 272. In consecinta, in lipsa apei reci s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia apei calde de consum in perimetrul strazilor: str. Medeea Egretei, Cercetas Cracana, Eugen Tanta, Bd. A. VLaicu.… [citeste mai departe]